Дочь Обамы решила повеселиться, забыв, что её папа 2 года назад был президентом

Нет ничего преступного в том, чтобы при наличии средств хорошо отдохнуть после тяжёлой недели в Гарварде. Так и решила Малия Обама, задумав провести выходные с друзьями в одной из самых известных гостиниц Майами, где также часто останавливаются семейство Кардашьян и Бритни Спирс, пишет Mirror.
Никто бы и слова не сказал по поводу маленького девчачьего междусобойчика, если бы не одно но. Несовершеннолетняя Малия захотела повысить градус веселья и приобрела бутылку розового вина за 80 долларов. Папарацци как раз и застали момент того, как первая дочь бывшего президента США распивает алкоголь со своими друзьями.
Интересно, что на это скажут её родители? Но пока официальных комментариев от четы Обама не поступало.
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