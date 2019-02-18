Дочь Обамы решила повеселиться, забыв, что её папа 2 года назад был президентом

Как же хорошо бывает повеселиться с друзьями возле бассейна пятизвёздочного отеля под горячим солнцем Майами и с бокалом дорогущего вина. Но уже становится не до смеха, когда об этом узнают твои родители.

Нет ничего преступного в том, чтобы при наличии средств хорошо отдохнуть после тяжёлой недели в Гарварде. Так и решила Малия Обама, задумав провести выходные с друзьями в одной из самых известных гостиниц Майами, где также часто останавливаются семейство Кардашьян и Бритни Спирс, пишет Mirror.

Никто бы и слова не сказал по поводу маленького девчачьего междусобойчика, если бы не одно но. Несовершеннолетняя Малия захотела повысить градус веселья и приобрела бутылку розового вина за 80 долларов. Папарацци как раз и застали момент того, как первая дочь бывшего президента США распивает алкоголь со своими друзьями.

Интересно, что на это скажут её родители? Но пока официальных комментариев от четы Обама не поступало.