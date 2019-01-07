"Я вам скучать не дам!" Волочкова в стрингах сообщила о переезде из России

Читайте также

"Я вам скучать не дам!" Волочкова в стрингах сообщила о переезде из России

21
42-летняя артистка добавила, что будет приезжать на родину только по рабочим вопросам.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова сообщила на своей странице в "Инстаграме", что остаётся жить на Мальдивах. Скандально известная артистка добавила, что будет приезжать в Россию только по "творческой необходимости".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

В конце речи Волочкова повернулась к камере спиной и нырнула в воду, продемонстрировав подписчикам свои стринги.

Судя по тому, как вам нравятся мои мальдивские фото, как они вас будоражат, какой ажиотаж вызывают, количество комментариев... Я должна сказать, что решила остаться здесь жить. Скучать я вам не дам

Анастасия Волочкова

Волочкова отдыхает на Мальдивах вместе с возлюбленным, который, по её словам, подарил ей на Новый год кольцо с рубином и бриллиантами. Впрочем, не все подписчики артистки поверили в её громкое заявление о переезде.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Какое на фиг ПМЖ, после твоих песен и танцев цып-цып-цыпляточки тебя депортируют тут же, не смеши народ

tsss888ssst

Анастасия! Ставьте на плиту макароны, и побольше! Мы все решили ехать к вам! К вечеру ждите! Ура!

300518_tatiana

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×