"Я вам скучать не дам!" Волочкова в стрингах сообщила о переезде из России

Бывшая балерина Анастасия Волочкова сообщила на своей странице в "Инстаграме", что остаётся жить на Мальдивах. Скандально известная артистка добавила, что будет приезжать в Россию только по "творческой необходимости".
В конце речи Волочкова повернулась к камере спиной и нырнула в воду, продемонстрировав подписчикам свои стринги.
Судя по тому, как вам нравятся мои мальдивские фото, как они вас будоражат, какой ажиотаж вызывают, количество комментариев... Я должна сказать, что решила остаться здесь жить. Скучать я вам не дам
Анастасия Волочкова
Волочкова отдыхает на Мальдивах вместе с возлюбленным, который, по её словам, подарил ей на Новый год кольцо с рубином и бриллиантами. Впрочем, не все подписчики артистки поверили в её громкое заявление о переезде.
Какое на фиг ПМЖ, после твоих песен и танцев цып-цып-цыпляточки тебя депортируют тут же, не смеши народ
tsss888ssst
Анастасия! Ставьте на плиту макароны, и побольше! Мы все решили ехать к вам! К вечеру ждите! Ура!
300518_tatiana
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