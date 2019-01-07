"Я вам скучать не дам!" Волочкова в стрингах сообщила о переезде из России

42-летняя артистка добавила, что будет приезжать на родину только по рабочим вопросам.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова сообщила на своей странице в "Инстаграме", что остаётся жить на Мальдивах. Скандально известная артистка добавила, что будет приезжать в Россию только по "творческой необходимости".

В конце речи Волочкова повернулась к камере спиной и нырнула в воду, продемонстрировав подписчикам свои стринги.

Судя по тому, как вам нравятся мои мальдивские фото, как они вас будоражат, какой ажиотаж вызывают, количество комментариев... Я должна сказать, что решила остаться здесь жить. Скучать я вам не дам Анастасия Волочкова

Волочкова отдыхает на Мальдивах вместе с возлюбленным, который, по её словам, подарил ей на Новый год кольцо с рубином и бриллиантами. Впрочем, не все подписчики артистки поверили в её громкое заявление о переезде.

Какое на фиг ПМЖ, после твоих песен и танцев цып-цып-цыпляточки тебя депортируют тут же, не смеши народ tsss888ssst