Парня по ошибке позвали на мальчишник, и он пролетел полстраны, чтобы оторваться

35-летний Уилл Новак из Финикса, США, словно герой фильма "Всегда говори да", согласился на увлекательную авантюру с участием незнакомцев. И, похоже, ничуть не пожалел.

Всё началось с того, что парень получил письмо на электронную почту с приглашением приехать на мальчишник некоего Анджело, которого он совсем не знает. Было очевидно, что письмо отправили по ошибке. Но предложение было достаточно интересное. Парни собирались как следует повеселиться, устроив вечеринку в стиле 80-х, а потом отправиться покататься на лыжах. И, вместо того чтобы это проигнорировать, Уилл решил в шутку ответить, пишет Би-би-си.

Я не знаю, кто такой Анджело. Я Уилл Новак и живу в Аризоне. Вермонт, кажется, очень далеко от меня, чтобы поехать туда на мальчишник парня, которого я никогда не встречал. Но, как говорится, можете на меня рассчитывать... Уилл Новак

Развеселившийся парень даже не ожидал, что получит ответ с настойчивой просьбой приехать. Друзей жениха так позабавила ситуация, что они написали, что Уилла все очень ждут и будут рады встретиться с ним. В том числе Билл Новак, которому изначально предназначалось письмо.

Если ты думаешь, что мы шутим, то это не так. Приходи, мы просто умираем от желания встретиться! Из письма друзей жениха

И Уилл согласился. Правда, лететь ему нужно было через полстраны. Поэтому парень решил собрать деньги на поездку на GoFundMe. Он поделился историей в соцсетях, и та стала набирать популярность, нужную сумму парню удалось собрать очень быстро. Но деньги продолжали поступать, и Уилл пообещал отдать их молодожёнам.

В итоге, когда американец пролетел около 4 тыс. км, его встретили фейерверком и хэви-метал-концертом с женихом, играющим на гитаре. Парням быстро удалось подружиться и вместе насладиться "кутежом". И, по словам Уилла, он очень счастлив, что ему выпал такой необычный шанс.