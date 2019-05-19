Пётр Мамонов отвечает на вопросы читателей Лайфа

Пётр Мамонов — актёр, музыкант и поэт — отвечает на личные вопросы и даёт советы читателям Лайфа. Пётр Николаевич ждёт от вас новых вопросов, которые может задать каждый прямо в комментариях к этой статье. А пока первые восемь ответов.

Мамонов — Хотите четыре жены — надо принимать Ислам.

Хотите одну — Православие.

Но, прежде, чем выбрать, посмотрите, как где дело обстоит по остальным вопросам.

Мамонов — Не бойтесь! Не всякий вопрос достоин ответа.

Мамонов — Не очень понятно мне, что вы имеете ввиду под словами "духовная практика". Бывают очень разные "духовные практики". Наша, православная, только одна — достижение общения с Богом, с Иисусом Христом, личные отношения c ним.

Какой я ответчик, сам бреду ощупью. По этому поводу приведу вам несколько слов моего любимого святого Исаака Сирина: "Более всех всесожжений и жертв драгоценны перед Господом скорби за Него и ради Него, и запах пота их".

"Приготовься к искушениям и не сомневайся в Истине".

Мне помогают тоже писания старца Паисия Святогорца°. Попробуйте почитать их, поможет не избавиться от скорбей, а научиться правильно их претерпевать.

P.S. Но‚ первым делом‚ насчёт состояния депрессии надо обратиться к хорошему психиатру, может быть у вас просто болезнь, которая лечится медицинскими методами.

Мамонов — Ответ короткий: — жить дальше сможешь, если простишь.

Ответ многословный: — Если мы позиционируем себя как христиане, то правило твердое одно — зло должно оканчиваться на нас. Попробуйте просчитать, что будет, если будем мстить. Разве местью можно создать что-либо хорошее? Можно ли воскресить убитого человека, изменить плохую ситуацию, вообще, уменьшить количество зла на этой земле? Конечно, нет. Другое дело — защита. Защита не себя, а других: страны, женщин, стариков и детей, защита своих убеждений (только обязательно убеждения защищать в "Духе кротости и смирения как учит нас Господь"). И воевать надо, и хаму в морду дать‚ только прежде подумать о результате, спокойно подумать.

Если мы христиане и наш идеал Христос, то, как учат нас мудрые, надо вести Христоподражательную жизнь. Вспомним Христа. Разве Он мстил? Ha Кресте, претерпевая муку Он говорил: Отче, прости им, не ведают, что творят.

Второе: Чувство и желание мести всевает нам в голову диавол. Это он нас этим мучает, поэтому, когда отомстим, то есть, исполним его волю, он отступает от нас на время, нам становиться легче". Но потом опять будет мучить, если будем исполнять его волю, будет мучить еще больше и сильнее. Поэтому не прощать, мстить — это "контрпродуктивно", как говорит наш президент.

И третье, самое главное : мы можем сделать множество добрых дел, понастроить храмов, взять и воспитать пятерых сирот, много чего. Всё это мы делаем самому Богу, чтоб стать похожим на Него, уподобиться Ему и соединиться с Ним в Вечности. Подобное соединяется только с подобным. Можно открыть своей жизнью девять "дверей", а вот на эту, десятую (когда не смогли простить) Царство Божие так и будет закрыто для нас. Это закон духовной жизни. Не проще ли "дверь" отпереть, простить.

Последний вопрос, как это сделать? Очень трудно! Но Господь дал нам алгоритм "молитесь за обижающих вас и добро творите, творящим вам напасть". Молитва за врагов вернейшее средство исцеления нашей души. Это нам надо прощать. Это — нам благо! Как же зa них молиться? Неискренне получается. Сначала придется себя принуждать. Лет через пять ненависть пройдет.

Мамонов — Да, жизнь впустую, если всё делал себе, a нe другим!

Вот, один человек спрашивает, как сохранить любовь? Так и сохранить — жертвовать. Временем, силами, деньгами, добрым словом, слушаньем его белиберды по телефону в полвторого ночи, терпеть, что пахнет у него изо рта, что он все время ругается, подпрыгивает на месте и вообще — гораздо хуже чем Я. Oн-то хуже, a я ему — лучше.

А достигать, как учат нас старшие; полезно только одного: тех качеств души, которые пригодятся нам в Вечности, Вот так, дорогой тезка, Петр!

Мамонов — В предыдущем ответе я постарался рассказать, как советуют нам старшие сохранить любовь.

Вопрос еще вот в чем. В греческом языке, например, много разных слов для определения разных видов любви: люблю сыр, люблю слушать, музыку люблю жену, люблю спорить, люблю Родину, люблю Бога — это всё разные слова (по-гречески). В русском языке слово одно — любовь. Поэтому, чтобы четко ответить на ваш вопрос, надо понять, какую именно любовь вы имеете ввиду.

C любовью, Петр!

Мамонов — Нельзя рассказать вкус ананаса. Его надо попробовать!

P.S: B переводе слово "религия" означает "связь с Богом". Подставьте в ваш вопрос вместо слова "религия", этот перевод. Что получится?

Мамонов — Зачем нам это, если если есть Бог?

Карл Маркс или Творец Вселенной? Ну, вы же взрослый человек.

(Орфография и пунктуация исходные.)

Редакция life.ru — В комментариях ниже вы можете задать личные вопросы и попросить советов у Петра Николаевича. Он не сможет что-то посоветовать сразу всем, но постарается ответить каждому в своей следующей колонке на Лайфе.

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