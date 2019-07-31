Мамонов отвечает читателям Лайфа на личные вопросы

Актёр, музыкант и поэт Пётр Мамонов продолжает отвечать на вопросы читателей Лайфа, которые ему можно задать прямо в комментариях к этой колонке. Он ответит каждому, кому понадобится его личный совет или ответ. Лайф оставляет вопросы и ответы Петра Николаевича в авторской стилистике и пунктуации.

Любовь это вершина всех добродетелей. Даже святой Серафим Саровский не мог бы сказать, что достиг любви в полноте, хватит. Поэтому мудрые нас учат начинать не с любви, а с очищения сердца от греха, греховных желаний, мыслей. Цветы ставят только в чистую вазочку, правда? Так и мы, если приготовили наше сердце, нашу "вазочку", то Бог может дать нам этот великий дар любви.

Любовь, ее присутствие, нельзя заслужить, ей можно только соответствовать. Любовь невозможно сохранить или приумножить без помощи Божией, потому что она всегда (если речь идет о подлинной, жертвенной любви) дар Святого Духа, дар благодати.

Если очистим сердце, будем очень просить (молиться), Святой Дух придет и "очистит от всякие скверны", даст любой и другие свои удивительные дары: милосердие, сострадание, веру, терпение...

Еще надо помнить про "закон брошенного камня". Камень или летит вверх, или падает вниз, не стоит на месте. Поэтому трудиться придется всегда. Сначала это трудно даже представить, а начнешь делать — становится прекрасной привычкой.

Воля Божия на то, чтоб мы трудились над собственным сердцем. Если будем стараться, Бог увидит это и обязательно поможет.

Воспитание человека, христианина, да, это, вообще, главное дело нашей жизни! Особенно женщины, матери. Это великий и сложнейший труд! И очень многоплановый. А вы хотите, чтобы я в двух словах вам рассказал — это невозможно.

Мой личный опыт такой. Моя мама на меня жизнь положила. Плоды? К пятидесяти годам, что-то еле-еле стало прорастать.

Вы очень хорошо сказали, — "помочь человеку стать Человеком". Ведь, слово "образование" означает не сумму знаний, а приведение человека к какому-то образу. К какому же? К образу Христа. Как говорят отцы, надо бы нам вести "христоподражательную жизнь". Христос явил себя людям как человек. Показал каким может быть каждый из нас. И должен. Таким, как Он.

Помоги вам Бог!

Повторяю вам в помощь слова мудрых. Все ростки, все дары любви — это дары благодати Святого Духа. Сам человек, как ни напрягайся, ничего поделать с собой не может.

Чтобы привлечь Благодать необходимы ЧЕТЫРЕ непременных условия: молитва, чтение Священного Писания, добрые дела, причащение Святых Тайн. Если это соблюдено, может быть, Господь по своей милости (Господи, помилуй!) придет и Сам поселится в нашем сердце, тогда и будет нам и всем вокруг нас тепло.

С дружеским приветом, Петр.

Дорогой Петя! Не бывает или "верующий" или "человек". Бывает верующий человек или человек неверующий.

Отвечаю на вопрос. Когда у меня не было веры, я пытался себя "успокаивать" всеми возможными способами, но никак не успокаивался. Вот, я и подумал в 45 лет, наверное, ищу не там. Когда стало совсем невыносимо, я стал искать смысла этой жизни. Искать изо все сил. Что это за Бог? Кто Он? Что они там в этой церкви делают? Может, они сумасшедшие? Купил молитвослов, начал читать. Из всех молитв три мне очень понравились... И пошло-поехало.

"Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна (напрасна), — говорит апостол Павел, поумнее нас с тобой человек был. Мы, христиане, верим в "воскресение мертвых и жизнь будущего века". Верим в то, что обещал нам Бог. В то, что все воскреснут. В вечную жизнь. Что это такое? Об этом написаны целые книги. Самое главное, что сказал нам Бог, что СМЕРТИ НЕТ!

Поэтому, дорогой Петя, "дорогу осилит идущий". Для начала советую прочитать Евангелие, книгу, которую до сих пор издают самыми большими тиражами в мире. Для общего образования хотя бы.

И еще: — К пустому колодцу за водой не ходят, — говорит народ. Привет!

P.S. Хорошая книга на эту тему: Осипов Алексей Ильич "Жизнь после смерти".

К снам отношусь спокойно. Старшие советуют "не принимать и не отвергать". Совесть всегда подскажет, что от Бога, а что от врага. Гораздо важнее ваш главный вопрос — "Готовитесь ли к переходу в Вечность?" Эта жизнь дана нам только затем, чтобы приготовиться к Вечности. Поэтому когда я об этом не думаю, не работаю на эту "мельницу", что бывает довольно часто, я понимаю, что проживаю жизнь зря (вот этот день). Зря! Это понимание бесполезно убитого времени очень подстегивает, подталкивает в правильном направлении.

"Что будем делать в четверг, если умрем в среду?" Вот, единственный вопрос, который я пытаюсь научиться все время себе задавать.

Что касается тела. Однажды наш сельский священник хорошо мне сказал по этому поводу: — Свою лошадку надо беречь!

А. С. Пушкин сказал как-то:

"Я с отвращением листаю жизнь свою,

но строк позорных не смываю".

С сожалением, а иногда с отвращением я отношусь больше к своим некоторым песням. Кино — это режиссерское искусство, ответственность актера за тот или иной образ, меньше, на втором плане.

Больше всего я лично люблю фильм Остров. У меня там к себе меньше всего претензий, хотя они, конечно, есть.

Я ничего по этому поводу не думаю.

Имея такой замечательный псевдоним, можно было бы мыслями залетать повыше!

На самом деле всё — вопрос веры. Можно верить, что ты — презерватив, а можно верить, что ты — сын Бога. Выбирай, человек!

Всего хорошего вам! Петр.

Ну, во-первых, главное дело это молитва. Когда святой Исаак говорит о "печальном лице" он подразумевает именно молитву, сострадание к человек в момент, когда тот грешит, а не раздражение и так называемую "справедливость", о которой вообще лучше бы забыть. "Если бы Бог был справедлив, мы все горели бы в аду, — говорит святой Исаак. Бог не справедлив, Он милостив!

Нам надо понять, что мы никого изменить не можем. Можем изменить только свое отношение к случаю, к человеку. Заменить в своем сердце раздражение на, если не любовь, то хотя бы на жалость к согрешающему человеку, сочувствие. Мы же не говорим: — Вот, дурак, гриппом заболел! — Нет. Мы жалеем. Грех это болезнь души. А мы от больного человека хотим какой-то "справедливости". Это неправильно! И потом только любовь, пускай и крошечная, дает плоды. Всё остальное — мертвое дело!

Хотя бывает и так. Отец Дмитрий Смирнов мне рассказывал об одной женщине, у которой постоянно матерился муж. Она ему заявила: — Услышу матерное слово — бью тарелку. Он попробовал, действительно, разбила. Когда перебила всю посуду, мат кончился. Интересно, правда?

У меня один оператор на съемочной площадке, когда что-то не получалось, нет-нет, да и выругается в сердцах. Я подошел к нему и говорю: — Слушай, ты такой симпатичный человек, красивый, умный. Как-то тебе не идет эта ругань. Не подходит совсем.

Через два дня спрашиваю у помощника режиссера: — Как там Серега?

— Старается! — отвечает она.

Интернетом я не пользуюсь. Из перечисленных, отца Андрея Ткачева слушаю с удовольствием. Читать советую Чехова Антона Павловича. Великий и истинно христианский писатель для меня! Остальное как-то всё ушло.

В молодости я читал всю русскую классику. У родителей была хорошая библиотека, я ложился на диван, смотрел на книжный шкаф и думал: — Вот, это всё я прочту!

Никаких. Может, я себя обкрадываю, наверное, что-то происходит в великой русской словесности. Во всяком случае, знаю точно, стихов хороших пишут много.

И потом: "Чукча не читатель, чукча писатель".

"Литература — это образ жизни", — сказал А. А. Блок. Я всё время так живу и поэтому неминуемы плоды. Какого качества плоды? Это вопрос многолетних раздумий, проб и ошибок.

Хороший совет дал нам великий Фолкнер. "То, что нравится в своем произведении больше всего, то и надо вычеркивать". Есть о чем подумать.

С приветом, Петр.

P. S. Произведение "готово", когда не видишь ничего, что надо бы изменить, исправить.

Лайф напоминает, что Пётр Мамонов готов ответить только на личные вопросы конкретного человека. Согласившись стать колумнистом life.ru, Пётр Николаевич настаивал на том, что не сможет помочь сразу ВСЕМ, но кому-то его совет и опыт могут быть полезны.