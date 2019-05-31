Бизнес на костях. Как миллиарды утекают из России в бивнях мамонтов

Настало то время, когда любой желающий может приобрести себе всё, что хочет, даже бивень мамонта за миллион рублей или зуб мегалодона за пару сотен тысяч. И всё совершенно легально. Ну почти... Но в таких случаях наряду с белым рынком всегда существовал чёрный, всегда более доходный. В Якутии самое крупное месторождение бивней мамонтов. Поживиться на нелегальной продаже желает множество, поэтому останки мамонтов вывозятся огромными партиями в разные части света. На этот раз "засветилась" транзитная для Европы Белоруссия...

По информации МВД, под Смоленском задержали грузовик с костями и бивнями мамонтов. Водитель пояснил, что он индивидуальный предприниматель и только выполнял перевозку груза.

— Разрешительные документы Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурным ценностям у водителя отсутствовали, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам задержанного, поставку заказала минская фирма и он должен был доставить товар на склад временного хранения под Минском. Сотрудники ФСБ изъяли более 60 мешков с останками мамонта и отправили их на палеонтологическую экспертизу. По предварительной информации, палеонтологические материалы добыты в Якутии. Информация о полной стоимости изъятых останков на данный момент отсутствует. Но, по заключению эксперта, два бивня и три фрагмента бивней уже оцениваются более чем в 650 000 рублей. Страшно представить, в какую сумму эксперты оценят весь груз.

По факту попытки контрабанды (ст. 30, ст. 226.1 УК РФ) следователи ФСБ возбудили уголовное дело. Организаторы преступления устанавливаются.

Контрабанда такого ценного материала, как бивни мамонта, не такое уж редкое событие. После запрета на добычу слоновой кости спрос на древний аналог подскочил.

Серая добыча "белого золота"

В Якутии находится от 85 до 90% мировых запасов бивней мамонта. А для жителей северных районов, где находятся "мамонтовые кладбища", добыча ценного ресурса — один из способов выживания. Огромным спросом, особенно в странах Азии, пользуется так называемое белое золото. Бивень мамонта отлично подходит для поделок. Традиционная резка по кости требует ресурсов, и они есть, правда, в Сибири. Но высокий спрос порождает большое количество желающих нажиться на культурном достоянии Якутии.

Охотник за мамонтовым бивнем Александр Попов рассказал, что у многих на Крайнем Севере нет работы, чтобы обеспечить семью, и мужчины отправляются на охоту за мамонтовой костью. А экспедиция дело небыстрое и недешёвое, длится один-два месяца и обходится минимум в 500 тысяч рублей.

— Всё побережье моря Лаптевых на севере Якутии уже давно поделено между общинами, которые на протяжении нескольких десятков лет собирают мамонтовые бивни, и просто так попасть туда невозможно. Нужно иметь связи: друзей, родственников, которые занимаются этим делом. Люди работают целыми бригадами по 15–20 человек, — говорит Попов.

Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов сообщил ТАСС, что рынок добычи и экспорта ископаемых останков мамонтов в Якутии оценивается от двух до четырёх миллиардов рублей. Ежегодно легально добывается лишь 100 тонн бивней, а нелегально — в два раза больше. По словам Солодова, добыча бивней мамонта не облагается региональными налогами. Самый высокий спрос на останки в Китае, где ввиду запрета на добычу слоновой кости бивни мамонтов ценятся особенно. Именно в Азии развито производство изделий из кости.

Законодательно добыча ископаемых костей мамонта никак не урегулирована с точки зрения коммерции. Сейчас бивни — только палеонтологические останки, которые имеют исключительно культурную ценность. По мнению Владимира Солодова, есть острая необходимость внесения понятия "бивень" в законодательство как объекта коммерческого оборота.

"Чёрные палеонтологи" наносят не только миллиардный ущерб экономике Якутии и России в целом, но и представляют серьёзную угрозу для науки. Палеонтолог и академик РАН Владимир Рожнов поделился с Лайфом своей болью:

— Даже с лицензией добытчики бивней мамонтов наносят непоправимый урон науке, а чёрный рынок — это вообще беда. Нелегальные экспедиции размывают породы в вечной мерзлоте. Пропадают кости и даже тушки мамонтов, которые для копателей просто не имеют коммерческой ценности.

А ты возьми и купи слона

В то время, когда научный мир кричит о тотальном разграблении материалов для изучения, Интернет пестрит объявлениями о скупке бивней, зубов и костей мамонтов. Из останков делают поделки, ведь материал очень податлив в резке и красив, или продают целиком. На каждого покупателя найдётся товар. Можно приобрести уже готовое изделие в виде скульптуры, только придётся приготовить 2,3 млн рублей...

А можно побаловать себя скромнее, купить аутентичный бивень или фрагмент скелета. Цена вопроса уже ниже — от 300 до 800 тысяч рублей.

"Бизнес на костях" процветает, палеонтологические материалы растаскивают, культурный слой размывают, но у людей в голове один вопрос — зачем бивни мамонта белорусам? Вероятно, чтобы выгодно перепродать культурно-историческое наследие Якутии и России.