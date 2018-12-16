10 самых крутых мамочек 2018 года

Художница Ван Ченг нарисовала ироничный комикс о разнице между первым и вторым ребёнком
Эта мать тройняшек выкладывала в "Инстаграм" подробный фотоотчёт о своей беременности
Меган Козиел перенесла рак молочной железы. На заднем плане — табличка "Не кормить грудью"
Не все мамочки стесняются того, как выглядит их тело во время беременности и после родов. Некоторые делятся своими впечатлениями в соцсетях
Прийти в магазин с бокалом вина? Сделано!
Челси Крейг из Техаса превратила процесс кормления грудью в искусство, доверив фиксировать интимные моменты профессиональному фотографу
Мать пятерых детей Лешия Чамп поступила в вуз, получила учёную степень и лицензию адвоката. А вы всё ещё жалуетесь на нехватку времени
А эта заботливая мама каждый день рисует свою дочь на пакете с её школьным завтраком
Хип-хоп-исполнительница Карди Би выложила в "Инстаграм" откровенный пост о том, что после родов она начала использовать клейкую ленту для груди
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