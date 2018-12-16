10 самых крутых мамочек 2018 года

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10 самых крутых мамочек 2018 года

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Сделать для "Инстаграма" селфи с молокоотсосом? Выучиться на адвоката, вырастив пятерых детей? Признаться, что после рождения ребёнка используешь ленту для подтяжки груди? Эти мамы достойны аплодисментов.

Художница Ван Ченг нарисовала ироничный комикс о разнице между первым и вторым ребёнком

<p>Фото: © Wang Chen</p>

Эта мать тройняшек выкладывала в "Инстаграм" подробный фотоотчёт о своей беременности

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/triplets_of_copenhagen/" target="_blank">Instagram/triplets_of_copenhagen</a></p>

Меган Козиел перенесла рак молочной железы. На заднем плане — табличка "Не кормить грудью"

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/meghankoziel/" target="_blank">Instagram/meghankoziel</a></p>

Не все мамочки стесняются того, как выглядит их тело во время беременности и после родов. Некоторые делятся своими впечатлениями в соцсетях

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/takebackpostpartum/" target="_blank">Instagram/takebackpostpartum</a></p>

Прийти в магазин с бокалом вина? Сделано!

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/letmerestpls" target="_blank">Twitter/LetMeRestPls</a></p>

Челси Крейг из Техаса превратила процесс кормления грудью в искусство, доверив фиксировать интимные моменты профессиональному фотографу

<p>Фото: © Mae Burke</p>

Мать пятерых детей Лешия Чамп поступила в вуз, получила учёную степень и лицензию адвоката. А вы всё ещё жалуетесь на нехватку времени

<p>Фото: © Bishop Richard Holman</p>

А эта заботливая мама каждый день рисует свою дочь на пакете с её школьным завтраком

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/Lady_RHOalye" target="_blank">Twitter/Lady_RHOalye</a></p>

Хип-хоп-исполнительница Карди Би выложила в "Инстаграм" откровенный пост о том, что после родов она начала использовать клейкую ленту для груди

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/iamcardib/" target="_blank">Instagram/iamcardib</a></p>

А Крисси Тейген, которая тоже недавно стала мамой, появилась на страничке своего мужа Джона Ледженда с молокоотсосом

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/johnlegend/" target="_blank">Instagram/johnlegend</a></p>

Самые сексуальные будущие мамы 2018 года (10 фото)

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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