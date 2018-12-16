10 самых крутых мамочек 2018 года

Сделать для "Инстаграма" селфи с молокоотсосом? Выучиться на адвоката, вырастив пятерых детей? Признаться, что после рождения ребёнка используешь ленту для подтяжки груди? Эти мамы достойны аплодисментов.

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А эта заботливая мама каждый день рисует свою дочь на пакете с её школьным завтраком

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