19-летняя девушка отложила лечение, чтобы родить малыша, но рак забрал их обоих

Брианна Роулингс из Сиднея, Австралия, была беременна всего 17 недель, когда ей поставили страшный диагноз.

Врачи сказали 19-летней Брианне, что у неё редкая и агрессивная форма лейкемии. И девушка встала перед выбором: прервать беременность или приостановить своё лечение и дать шанс малышу. Она выбрала второе и практически вдвое уменьшила свои шансы на выживание, пишет The Sun.

В итоге малышу всё-таки удалось увидеть этот мир. Но он родился на три месяца раньше срока. Брианне сделали экстренное кесарево сечение, так как у неё началась лихорадка и девушка стала мучиться от невыносимой боли. Несмотря на это, пациентка была без ума от радости, когда стала мамой и смогла взять своего сынишку Кайдена на руки. Но мальчик заразился кишечной инфекцией и прожил всего 12 дней.

Я была очень счастлива стать матерью — всё, чего я когда-либо хотела, это иметь семью. <...> Это было очень тяжело, долго, утомительно и больно. Хотя Кайдена больше нет с нами, он дал мне силы идти дальше Брианна Роулингс

Убитая горем девушка назвала время с малышом лучшим, что с ней происходило. И теперь была вынуждена сосредоточиться на борьбе за свою жизнь. Ко всеобщему удивлению, Брианна сначала пошла на поправку и даже смогла покинуть больницу.

Но радоваться пришлось недолго. Состояние снова ухудшилось, и медики отложили пересадку костного мозга. Семья девушки начала собирать деньги на экспериментальный препарат. Но после двух инъекций Бривнна проиграла битву со страшной болезнью. Со смерти малыша прошло всего несколько месяцев.