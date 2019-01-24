19-летняя девушка отложила лечение, чтобы родить малыша, но рак забрал их обоих

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19-летняя девушка отложила лечение, чтобы родить малыша, но рак забрал их обоих

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Фото: gofundme.com

Брианна Роулингс из Сиднея, Австралия, была беременна всего 17 недель, когда ей поставили страшный диагноз.

Врачи сказали 19-летней Брианне, что у неё редкая и агрессивная форма лейкемии. И девушка встала перед выбором: прервать беременность или приостановить своё лечение и дать шанс малышу. Она выбрала второе и практически вдвое уменьшила свои шансы на выживание, пишет The Sun.

<p>Фото: gofundme.com</p>

В итоге малышу всё-таки удалось увидеть этот мир. Но он родился на три месяца раньше срока. Брианне сделали экстренное кесарево сечение, так как у неё началась лихорадка и девушка стала мучиться от невыносимой боли. Несмотря на это, пациентка была без ума от радости, когда стала мамой и смогла взять своего сынишку Кайдена на руки. Но мальчик заразился кишечной инфекцией и прожил всего 12 дней.

<p>Фото: gofundme.com</p>

Я была очень счастлива стать матерью — всё, чего я когда-либо хотела, это иметь семью. <...> Это было очень тяжело, долго, утомительно и больно. Хотя Кайдена больше нет с нами, он дал мне силы идти дальше

Брианна Роулингс

Убитая горем девушка назвала время с малышом лучшим, что с ней происходило. И теперь была вынуждена сосредоточиться на борьбе за свою жизнь. Ко всеобщему удивлению, Брианна сначала пошла на поправку и даже смогла покинуть больницу.

<p>Фото: gofundme.com</p>

Но радоваться пришлось недолго. Состояние снова ухудшилось, и медики отложили пересадку костного мозга. Семья девушки начала собирать деньги на экспериментальный препарат. Но после двух инъекций Бривнна проиграла битву со страшной болезнью. Со смерти малыша прошло всего несколько месяцев.

Наша прекрасная Брианна достигла конца своего путешествия на земле и теперь воссоединится с малышом Kайденом

Кёрт Роулингс, сестра

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