Тусовщица убила 6-месячного сына, бросив его на чердаке без воды и еды на 3 дня

23-летняя мать Лавили Джонсон из Мичигана, США, признала себя виновной в смерти своего малыша Ноя.

Девушка привязала ребёнка к автомобильному креслу и оставила его в раскалённой спальне на чердаке, где держалась температура около 32 °C, а сама отправилась на вечеринку, пишет The Sun. Мальчик провёл в духоте без еды и воды три дня, пока непутёвая мать веселилась, употребляя наркотики. Когда она опомнилась, сын уже умер. Женщина сама отвезла его в детскую больницу. И несколько часов спустя её арестовали.

По словам судьи, это ужасающий случай, который в том числе обусловлен тяжёлым детством самой Лавили. Свой травматический опыт она перенесла на собственных детей. Джонсон просила суд о снисхождении, заявив, что если бы могла сейчас отдать жизнь за сына, то сделала бы это.

Присяжные после нескольких заседаний наконец вынесли обвинённой в убийстве собственного ребёнка женщине приговор. Ей предстоит провести в тюрьме минимум 20 лет. У неё осталась четырёхлетняя дочка, которую передали органам опеки.