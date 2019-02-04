"Тогда умер я". 4-летний сын вспомнил выкидыш мамы, случившийся до его рождения

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"Тогда умер я". 4-летний сын вспомнил выкидыш мамы, случившийся до его рождения

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Фото: facebook/Laura Mazza — Mum on the Runinstagram/themumontherun

Мама мальчика Лаура Мазза из Австралии написала невероятную историю у себя в "Фейсбуке". Теперь женщина верит, что дети всё же способны выбирать родителей.

Четырёхлетний сынишка Лука, по словам Лауры, рассказал ей то, что заставило её разрыдаться. Женщина и раньше замечала, что ребенок умный и мудрый не по годам. Он знал старые песни, которые раньше не слышал, и говорил странные для его возраста вещи. А теперь мальчик заявил, что раньше жил в её животе, потом умер и стал ангелом.

Я жил в твоём животе, а потом умер. Я искал тебя повсюду, но не мог найти. Звал, но ты не отвечала. Мне стало очень грустно, и я превратился в ангела

Лука

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/themumontherun/?hc_ref=ARQ99utOGxQQvVcnRUXGBRi_bdzVc9PA46HzwfqJhcOfbFKNcAa0n41WfGe2E_Jpvks&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDRWiEdtuSogTaIJS39HcStBVHjCS-YwMkpWAtMbsVxMU0odTtqlTKVCSme4guVTg2rHSHz54d5ugwIjPMht1WMSJ_R-5bazwsE7QidjXNitJhdKvbEEd-3FiHGggv_ovrmxITf9TMA0BpgYGAAyNunF-fTvwknFFM899cSIIzfS1ncZsRc736OT5-PMRnRPDeZeh_cxFam-MtVwKQqNj5XAGHQMFlTKYEg-cOi92eOxRYTMr1o5NUY5vYL4RXGTsPNZIPXb0LnhLneUqZTWpv0AQIk2k5ecjfT3yL5XFyBMgo5CK6Sdgf4nSoD5DOGx8_JH0D7yKR2RdEcYH4uz8XTD22&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Laura Mazza — Mum on the Run</strong></a></p>

Для Лауры слова малыша стали откровением. Незадолго до того как она забеременела и родила Луку, у неё случился выкидыш. Женщина тогда сделала тест на беременность, и он оказался положительным. А потом у неё открылось кровотечение. Теперь же рассказ сына заставил её поверить в ангелов и в то, что дети действительно могут выбирать родителей.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/themumontherun_/" target="_blank"><strong>themumontherun</strong></a></p>

Я скучал по тебе и хотел вернуться к тебе, поэтому родился снова. Я счастлив, что я твой ребёнок и могу жить сейчас

Лука

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/themumontherun/?hc_ref=ARQ99utOGxQQvVcnRUXGBRi_bdzVc9PA46HzwfqJhcOfbFKNcAa0n41WfGe2E_Jpvks&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDRWiEdtuSogTaIJS39HcStBVHjCS-YwMkpWAtMbsVxMU0odTtqlTKVCSme4guVTg2rHSHz54d5ugwIjPMht1WMSJ_R-5bazwsE7QidjXNitJhdKvbEEd-3FiHGggv_ovrmxITf9TMA0BpgYGAAyNunF-fTvwknFFM899cSIIzfS1ncZsRc736OT5-PMRnRPDeZeh_cxFam-MtVwKQqNj5XAGHQMFlTKYEg-cOi92eOxRYTMr1o5NUY5vYL4RXGTsPNZIPXb0LnhLneUqZTWpv0AQIk2k5ecjfT3yL5XFyBMgo5CK6Sdgf4nSoD5DOGx8_JH0D7yKR2RdEcYH4uz8XTD22&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Laura Mazza — Mum on the Run</strong></a></p>

Интересно то, что, по словам Лауры, она никогда не разговаривала с сыном о выкидыше или об ангелах, пишет Daily Mail. А в комментариях к посту пользователи поддержали женщину, заявив, что у них был подобный опыт.

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