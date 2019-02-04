"Тогда умер я". 4-летний сын вспомнил выкидыш мамы, случившийся до его рождения

Мама мальчика Лаура Мазза из Австралии написала невероятную историю у себя в "Фейсбуке". Теперь женщина верит, что дети всё же способны выбирать родителей.

Четырёхлетний сынишка Лука, по словам Лауры, рассказал ей то, что заставило её разрыдаться. Женщина и раньше замечала, что ребенок умный и мудрый не по годам. Он знал старые песни, которые раньше не слышал, и говорил странные для его возраста вещи. А теперь мальчик заявил, что раньше жил в её животе, потом умер и стал ангелом.

Я жил в твоём животе, а потом умер. Я искал тебя повсюду, но не мог найти. Звал, но ты не отвечала. Мне стало очень грустно, и я превратился в ангела Лука

Для Лауры слова малыша стали откровением. Незадолго до того как она забеременела и родила Луку, у неё случился выкидыш. Женщина тогда сделала тест на беременность, и он оказался положительным. А потом у неё открылось кровотечение. Теперь же рассказ сына заставил её поверить в ангелов и в то, что дети действительно могут выбирать родителей.

Я скучал по тебе и хотел вернуться к тебе, поэтому родился снова. Я счастлив, что я твой ребёнок и могу жить сейчас Лука

Интересно то, что, по словам Лауры, она никогда не разговаривала с сыном о выкидыше или об ангелах, пишет Daily Mail. А в комментариях к посту пользователи поддержали женщину, заявив, что у них был подобный опыт.