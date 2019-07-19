Мама парня не дожила до его выпускного, но он нашёл способ взять её с собой

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Фото © Twitter/paudaexplorer

Кармен мечтала увидеть, как её любимый сын получает заветный диплом. Но дожить до радостного события не смогла. И сын придумал, как справиться с тяжёлой ситуацией.

Филиппинский студент Пауло Джон Алинсог поделился фотографиями с выпускного в "Твиттере". На них он позирует вместе с картонной фигурой своей мамы в натуральную величину. Снимки он сопроводил трогательной подписью.

Моей самой красивой маме! Мам, твой старшенький — выпускник. Надеюсь, ты счастлива на небесах. Я окончил университет, ведь ты этого так хотела. Я тебя очень люблю

Пауло Джон Алинсог

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/paudaexplorer/status/1151022360192925697" target="_blank">paudaexplorer</a></p>

Паоло очень хотел, чтобы Кармен, его мама, была рядом с ним на его выпускном, ведь это было её мечтой. Но она умерла ещё в 2016-м из-за пневмонии. Поэтому он заказал полноразмерную картонную фигуру своей мамы, чтобы взять на праздник, пишет Coconuts.

Мне нужна была эта фигура, чтобы я мог хотя бы почувствовать присутствие моей мамы в день выпуска, ведь мы оба мечтали об этом вечере

Пауло Джон Алинсог

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/paudaexplorer/status/1151022360192925697" target="_blank">paudaexplorer</a></p>

Паоло и Кармен, несомненно, были близки. Она долгие годы была матерью-одиночкой, ей приходилось финансово поддерживать его, в том числе именно благодаря ей он учился в лицее. Паоло говорит, что фигура мамы на выпускном — это дань уважения за всё то, что она сделала ради него, и способ почтить её память.

Мама не просила моего отчима заплатить за моё обучение. Все деньги были от неё и моих тётушек, которые согласились помочь

Пауло Джон Алинсог

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/paudaexplorer/status/1151022360192925697" target="_blank">paudaexplorer</a></p>

Пользователей история парня тронула до глубины души. Они поделились постом около 48 тысяч раз, оставляя тёплые слова в комментариях.

Дорогой, ты хороший сын! Пусть твоя мама всегда защищает тебя с небес

Dynand12

Так мило! Она точно гордится тобой!

jjxrwxn

Если любовь и существует, то это она. Трогательная история девушки без рук и ног

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