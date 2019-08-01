Мама выглядит так молодо, что их с 22-летним сыном всё время принимают за пару

Молодой человек поделился своими фотографиями с его мамой. Она выглядит так молодо, что пользователям в Сети было трудно поверить в их родство.

Джонатан Нгуен — вьетнамец, но живёт в Лос-Анджелесе, США. Недавно он поделился совместными фотографиями с его мамой. В социальных сетях эти фотографии быстро стали популярными. Всё дело в том, как выглядела мама Джонатана. На фотографиях рядом с молодым человеком стояла девушка, на вид едва ли старше его.

Классно, когда твоя мама выглядит молодо, до тех пор, пока не увидишь, что кто-то твоего возраста положил на неё глаз Джонатан Нгуен

Раскрывая секреты безупречной внешности своей мамы, Джонатан говорит, что обычный день мамы не обходится без физических упражнений, сообщает Dailymail. Кроме того, она исключила из рациона обработанные продукты и придерживается строгой кето-диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров.

Чтобы уже все прекратили гоняться за моей мамой — ей уже за 40. Секрет её молодого внешнего вида — диета и физические нагрузки. А ещё она ухаживает за своей кожей каким-то неизвестным мне способом Джонатан Нгуен

Пользователи в комментариях уверены, что у женщины есть какой-то секрет вечной молодости и они просили его раскрыть. Помимо этого пользователи признали, что для многих из них так молодо выглядеть в этом возрасте — настоящая цель. Особенно сейчас, когда стало ясно, что это возможно.

Ого. Она просто прекрасна. Думала, она твоя девушка. "Какая красивая пара" ещё подумала. Хех Пользователь в комментариях

Надеюсь, когда я буду в её возрасте, я буду выглядеть так же хорошо Пользователь в комментариях

Твоя мама больше похожа на сестру. В чём её секрет? Пользователь в комментариях

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