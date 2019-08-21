Дочь опозорилась перед мамой, не заметив на отправленном фото свою новую игрушку

Одна занимательная деталь на фото, посланном маме, заставила девушку придумывать отговорки, что у неё в комнате делает это.

Элла Мартин из Калифорнии поделилась в личном твиттер-аккаунте своим фейлом. Она рассказала, что мама частенько просила скинуть ей фотографию новой комнаты девушки, но та постоянно забывала. Но когда всё-таки её отправила, то сильно пожалела. Всё дело в невнимательности Эллы. Возможно, вы тоже не сразу заметите, что со снимком не так.

Мама Мартин сразу же обратила внимание на наручники, которые были прикреплены к изголовью кровати. И вряд ли они использовались для задержания преступников.

Девушка поспешила уверить маму, что наручники использовались для съёмки короткометражного фильма её друга Джордана. Но мать это, похоже, совсем не волновало — она попросила снять их.

В комментариях Элла рассказала, что была пьяна, когда делала фотографию для мамы, и действительно сама не заметила то, что попало в кадр. Кроме того, мама не поверила такому объяснению. И многие пользователи "Твиттера" с ней солидарны.

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