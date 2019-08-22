Девушка из Питера похвасталась красивой мамой, и её фото попали в западные СМИ

Студентка из Санкт-Петербурга Анастасия Шипилова в своём твиттере решила похвастаться мамой, внешности которой можно только позавидовать. В 43 года женщина выглядит явно моложе своего возраста. Публикация девушки стала вирусной, и комментарии совсем скоро начали заполняться фотографиями прекрасных мам со всей России.
Моей маме — 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика...
shipilkins
Но история треда о мамах, нашедших источник вечной молодости, на этом не заканчивается. После "Твиттера" он быстро разошёлся по пабликам в соцсети "ВКонтакте", и спустя 10 дней, вышел за пределы русскоязычного Интернета. О наших прекрасных мамах сообщило издание The Sun.
Моей — 45
v_loafer
Моей маме — 43, и мне кажется, что я приёмная
acidwarior
Моей — 37. Люблю сильно)
the_lucky_bitch
Моя (!) — мама троих детей, через две недели — 46!
mazfaka
Оригинальный твит Анастасии набрал уже более 25 тысяч лайков и сотни ретвитов, а комментарии с новыми фотографиями мам не перестают появляться.
Мамы отметили первый учебный день своих детей так, что фото до сих пор обсуждают