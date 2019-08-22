Девушка из Питера похвасталась красивой мамой, и её фото попали в западные СМИ

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Фото © Twitter/shipilkins

Девушка из России рассказала читателям в "Твиттере" о её необычайно молодо выглядящей маме и случайно создала тренд, который стал известен за пределами русскоязычного Интернета.

Студентка из Санкт-Петербурга Анастасия Шипилова в своём твиттере решила похвастаться мамой, внешности которой можно только позавидовать. В 43 года женщина выглядит явно моложе своего возраста. Публикация девушки стала вирусной, и комментарии совсем скоро начали заполняться фотографиями прекрасных мам со всей России.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/shipilkins/status/1160453333733314560" target="_blank">shipilkins</a></p>

Моей маме — 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика...

shipilkins

Но история треда о мамах, нашедших источник вечной молодости, на этом не заканчивается. После "Твиттера" он быстро разошёлся по пабликам в соцсети "ВКонтакте", и спустя 10 дней, вышел за пределы русскоязычного Интернета. О наших прекрасных мамах сообщило издание The Sun.

Моей — 45

v_loafer

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/v_loafer/status/1160541478835372032" target="_blank">v_loafer</a></p>

Моей маме — 43, и мне кажется, что я приёмная

acidwarior

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/acidwarior/status/1160542014863216640" target="_blank">acidwarior</a></p>

Моей — 37. Люблю сильно)

the_lucky_bitch

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/the_lucky_bitch/status/1160591190317772805" target="_blank">the_lucky_bitch</a></p>

Моя (!) — мама троих детей, через две недели — 46!

mazfaka

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mazfaka/status/1160680444213395456" target="_blank">mazfaka</a></p>

Оригинальный твит Анастасии набрал уже более 25 тысяч лайков и сотни ретвитов, а комментарии с новыми фотографиями мам не перестают появляться.

Мамы отметили первый учебный день своих детей так, что фото до сих пор обсуждают

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