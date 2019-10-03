Мама показала дочке, что такое троллинг, повторив её фото вместе с подругами

Об этом уморительном случае стало известно, когда Алекса в своём твиттере опубликовала коллажи, на которых её мама с подругами воссоздают горячие фотографии девушки... на свой манер. По фотографиям видно: женщины провели время замечательно.
Мама и её подружки просто затмили мои фотографии с отпуска
alexastarkk
Оказалось, мама девушки вместе со своей компанией отправилась в отпуск ровно в то же самое место, что и год назад её дочь. Там-то им и пришла идея устроить небольшую фотосессию, повторив "модные" позы, сообщает Mirror.
Твит, которым поделилась девушка, стал вирусным. За несколько дней публикацию репостнули больше 600 раз, а оценили фотографии порядка 25 тысяч человек. В комментариях сразу же появились новые фанаты женщин.
Ору!!!
joeynormanswift
Это лучшее, что я когда-либо видела
courts_bailey
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