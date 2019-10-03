Мама показала дочке, что такое троллинг, повторив её фото вместе с подругами

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Фото © Twitter/alexastarkk

Алекса Старк из Англии поделилась со своими подписчиками парой отличных кадров со своей прошлогодней поездки в Испанию. Фотографии так понравились маме девушки, что вместе со своими подругами она решила их воссоздать. Тот случай, когда пародия лучше оригинала.

Об этом уморительном случае стало известно, когда Алекса в своём твиттере опубликовала коллажи, на которых её мама с подругами воссоздают горячие фотографии девушки... на свой манер. По фотографиям видно: женщины провели время замечательно.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/alexastarkk/status/1178583652793536512" target="_blank">alexastarkk</a></p>

Мама и её подружки просто затмили мои фотографии с отпуска

alexastarkk

Оказалось, мама девушки вместе со своей компанией отправилась в отпуск ровно в то же самое место, что и год назад её дочь. Там-то им и пришла идея устроить небольшую фотосессию, повторив "модные" позы, сообщает Mirror.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/alexastarkk/status/1178583652793536512" target="_blank">alexastarkk</a></p>

Твит, которым поделилась девушка, стал вирусным. За несколько дней публикацию репостнули больше 600 раз, а оценили фотографии порядка 25 тысяч человек. В комментариях сразу же появились новые фанаты женщин.

Ору!!!

joeynormanswift

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/alexastarkk/status/1178583652793536512" target="_blank">alexastarkk</a></p>

Это лучшее, что я когда-либо видела

courts_bailey

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