Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров

Материнство — это трудно. Должно быть, вы уверены, что уход за ребёнком отнимает всё время. Что ж, это близко к правде. Однако актриса и мама из Южной Кореи Ли Ми-до раз за разом доказывает, что всё не так страшно. Оказывается, у мам тоже может быть личная жизнь! В подборке ниже 7 уморительных моментов родительских будней без пелёнок, сосок, бесконечных капризов.

Ли Ми-до — южнокорейская актриса. За 15 лет в профессии она успела сняться во множестве фильмов и сериалов

Девушка стала матерью чуть больше года назад. У неё родился замечательный сын, которого она назвала Николасом

С тех пор она документирует основные моменты своей счастливой родительской жизни без жалоб на вечный недосып и капризы малыша

Мы были в отпуске в Бангкоке. Я плавала, и Николас рядом. Муж попросил изобразить сексуальную позу, чтобы он меня сфоткал. Я подумала: было бы забавно. Малыш впереди, а на заднем плане я занимаюсь своими делами Ли Ми-до

В итоге одна идея превратилась в целую рубрику в инстаграме актрисы под названием "Мамина личная жизнь"

Подписчики девушки в восторге от её уморительных кадров с Николасом

С помощью этих забавных фотографий Ли выражает свою любовь к мамам по всему миру, идущим на жертвы ради своих детей

Эти фото посвящены всем мамам. Тем, кому много чего приходится приносить в жертву, когда у них появляется ребёнок. Но не поймите меня неправильно. Я люблю своего сына и делаю для него всё возможное Ли Ми-до

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