Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров

Ли Ми-до — южнокорейская актриса. За 15 лет в профессии она успела сняться во множестве фильмов и сериалов
Девушка стала матерью чуть больше года назад. У неё родился замечательный сын, которого она назвала Николасом
С тех пор она документирует основные моменты своей счастливой родительской жизни без жалоб на вечный недосып и капризы малыша
Мы были в отпуске в Бангкоке. Я плавала, и Николас рядом. Муж попросил изобразить сексуальную позу, чтобы он меня сфоткал. Я подумала: было бы забавно. Малыш впереди, а на заднем плане я занимаюсь своими делами
Ли Ми-до
В итоге одна идея превратилась в целую рубрику в инстаграме актрисы под названием "Мамина личная жизнь"
Подписчики девушки в восторге от её уморительных кадров с Николасом
С помощью этих забавных фотографий Ли выражает свою любовь к мамам по всему миру, идущим на жертвы ради своих детей
Эти фото посвящены всем мамам. Тем, кому много чего приходится приносить в жертву, когда у них появляется ребёнок. Но не поймите меня неправильно. Я люблю своего сына и делаю для него всё возможное
Ли Ми-до
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