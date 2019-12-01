Преступник 6 дней следил за бывшей девушкой, спрятавшись на чердаке её дома

20-летняя Эми Бёрч достаточно настрадалась из-за своего бывшего парня. Но теперь, когда он за решёткой, она наконец может вздохнуть с облегчением.

Эми познакомилась с Аароном Чиджи три года назад, когда жила на улицах Эксетера, Англия. Вместе с парнем они пили и принимали наркотики. Со временем девушка начала копить на аренду жилья и связалась с центром помощи бездомным, надеясь изменить свою жизнь к лучшему. Но молодой человек меняться не планировал. Ради очередной дозы он даже заставлял Эми отдавать её деньги.

Когда девушка впервые отказала ему, Чиджи набросился и ударил её лицом об пол. С тех пор это стало неотъемлемой частью их отношений. Парень выходил из себя, избивал Эми, а потом просил прощения.

Несколько раз Аарон попадал в тюрьму, и на это девушка закрывала глаза. Но в начале 2018 года, узнав, что беременна, она решила, что так продолжаться не может.

Я больше не могла позволять ему причинять боль и управлять мной. Теперь у меня появился ребёнок, которого нужно было защищать. Я не хотела, чтобы кто-то принимал наркотики в моём доме Эми Бёрч

Они расстались, и суд запретил молодому человеку приближаться к дому девушки. Но в октябре этого года, когда у Эми появился второй ребёнок, уже от другого мужчины, Чиджи пробрался к ней в дом и тайно следил за ней шесть дней.

Эми заметила, что в квартире начали происходить странные вещи. Подушки и одеяла исчезали, а на кухне появлялась грязная посуда, хотя никто из домашних ею не пользовался. Подозрение сразу пало на Аарона. Когда его поймали с поличным, у полиции были достаточные основания, чтобы арестовать преступника. Парня заключили в тюрьму на 15 месяцев, пишет The Sun.

Мне стало плохо, когда я узнала, что Аарон был в моём доме. Я понятия не имела. Боюсь, он не остановится ни перед чем, чтобы причинить мне боль. Наконец я чувствую себя в безопасности, потому что он под надзором Эми Бёрч

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