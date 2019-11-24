Топ-10 подарков на День матери, получив которые они не могли перестать смеяться

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Коллаж © LIFE. Фото © Reddit/sir_dancelot; Reddit/impassive-aggressive

24 ноября мамы по всему миру начинают массово получать подарки по случаю их "профессионального" праздника. Хорошо, если знаки внимания принимают форму помощи по дому, но так везёт не всем. В подборке ниже — 10 подарков, получив которые будет очень сложно изображать радость.

"Дети подарили маме подушки со своими лицами. Это была хорошая идея... в теории"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/6b0n8w/my_nephews_faces_on_pillows_for_a_mother_day_gift/" target="_blank">sir_dancelot</a></p>

"Любовь матери не даёт сбоев. Контрацепция — ещё как"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/25as0g/i_wasnt_a_planned_baby_this_is_the_card_i_got_my/" target="_blank">ieatstickers</a></p>

Вот что на День матери подарил мой 12-летний сын. "Ты всё время жаловалась, что приходится открывать пиво штопором, так что вот"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/8grrjo/mothers_day_gift_from_my_12_year_old_i_picked_it/" target="_blank">freckletits</a></p>

"Привет всем! Не забываем, что День матери уже скоро!"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/PlatypusInPlaid/status/1194022580807782402/photo/2" target="_blank">PlatypusInPlaid</a></p>

"Прохожу практику в школе. Урок ИЗО, тема: портрет мамы на день матери. Тут пацана, походу, Майкл Джексон воспитывает"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/OverDestiny_/status/1197520749466132482" target="_blank">OverDestiny_</a></p>

"Теперь, когда моему сыну уже 13 лет, он понимает, чего я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу на День матери!" ("Купон: Оставь меня, чёрт возьми, в покое")

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/25b4c1/now_that_my_son_is_13_he_understands_what_i/" target="_blank">hello_from_carcosa</a></p>

"Самая *ну, сойдёт* в мире мама"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1e9b2g/my_mothers_day_gift_a_day_late_its_funny_until_i/" target="_blank">impassive-aggressive</a></p>

"Тысячи сперматозоидов попали в тебя однажды. Но я оказался самым удачливым. СЧАСТЛИВОГО ДНЯ МАТЕРИ!"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1e1zzh/this_is_the_mothers_day_card_my_10_yo_brother/" target="_blank">snooper_sand_legend</a></p>

"Просто хотел тебе напомнить, что День матери не был бы возможным без меня. Поэтому я буду ждать своего подарка в гостиной. С любовью, Джошуа"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/8j2ci1/this_kid_is_going_places/" target="_blank">Why1sGam0Ra</a></p>

"Красный — цвет крови нашей семьи"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1eq70g/9_year_old_niece_gave_this_to_my_mom_for_mothers/" target="_blank">polargreen</a></p>

Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров

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