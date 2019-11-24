Топ-10 подарков на День матери, получив которые они не могли перестать смеяться

24 ноября мамы по всему миру начинают массово получать подарки по случаю их "профессионального" праздника. Хорошо, если знаки внимания принимают форму помощи по дому, но так везёт не всем. В подборке ниже — 10 подарков, получив которые будет очень сложно изображать радость.

"Дети подарили маме подушки со своими лицами. Это была хорошая идея... в теории"

"Любовь матери не даёт сбоев. Контрацепция — ещё как"

Вот что на День матери подарил мой 12-летний сын. "Ты всё время жаловалась, что приходится открывать пиво штопором, так что вот"

"Привет всем! Не забываем, что День матери уже скоро!"

"Прохожу практику в школе. Урок ИЗО, тема: портрет мамы на день матери. Тут пацана, походу, Майкл Джексон воспитывает"

"Теперь, когда моему сыну уже 13 лет, он понимает, чего я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу на День матери!" ("Купон: Оставь меня, чёрт возьми, в покое")

"Самая *ну, сойдёт* в мире мама"

"Тысячи сперматозоидов попали в тебя однажды. Но я оказался самым удачливым. СЧАСТЛИВОГО ДНЯ МАТЕРИ!"

"Просто хотел тебе напомнить, что День матери не был бы возможным без меня. Поэтому я буду ждать своего подарка в гостиной. С любовью, Джошуа"

"Красный — цвет крови нашей семьи"

Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров