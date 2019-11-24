Топ-10 подарков на День матери, получив которые они не могли перестать смеяться

"Дети подарили маме подушки со своими лицами. Это была хорошая идея... в теории"
"Любовь матери не даёт сбоев. Контрацепция — ещё как"
Вот что на День матери подарил мой 12-летний сын. "Ты всё время жаловалась, что приходится открывать пиво штопором, так что вот"
"Привет всем! Не забываем, что День матери уже скоро!"
"Прохожу практику в школе. Урок ИЗО, тема: портрет мамы на день матери. Тут пацана, походу, Майкл Джексон воспитывает"
"Теперь, когда моему сыну уже 13 лет, он понимает, чего я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу на День матери!" ("Купон: Оставь меня, чёрт возьми, в покое")
"Самая *ну, сойдёт* в мире мама"
"Тысячи сперматозоидов попали в тебя однажды. Но я оказался самым удачливым. СЧАСТЛИВОГО ДНЯ МАТЕРИ!"
"Просто хотел тебе напомнить, что День матери не был бы возможным без меня. Поэтому я буду ждать своего подарка в гостиной. С любовью, Джошуа"
"Красный — цвет крови нашей семьи"
Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров