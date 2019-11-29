Мама испугалась, увидев призрака около детей, но долго смеялась, поняв, что это

Лейла Ливингстон из Северной Каролины перепугалась до смерти, но всему виной сбой в работе айпада.

Мама четырёх детей рассказала на "Фейсбуке" забавную историю, которая с ней произошла. Они с мужем собирались устроить романтический вечер. И Лейла посадила малышей смотреть мультфильм, пока собиралась и красилась в другой комнате. Женщина следила за ними с помощью камеры и айпада. И вдруг, бросив взгляд на экран, увидела нечто странное.

В гостиной на диване сидела незнакомая темноволосая женщина и наблюдала за её детьми, пишет Today. Лейла была просто в ужасе, ведь в доме не было посторонних. Она бросилась в комнату, но её снова ждал сюрприз: малыши спокойно смотрели "Короля льва", а диван оказался пуст.

Я увидела, что какой-то взрослый человек сидит на моём диване, глядя на детей, а они просто смотрят мультфильм, будто ничего не замечают. У меня сердце упало. Я побежала в гостиную, но на диване никого не было Лейла Ливингстон

Изрядно озадаченная, мама решила, что увидела привидение. Она побежала наверх, чтобы снова проверить запись на айпаде. И опять увидела на экране эту женщину. Американка уже собиралась звонить маме, но вдруг поняла, что призраком была она сама. Просто произошёл сбой на планшете, и тот вместо онлайн-трансляции показал записанный ранее ролик. Блондинка Лейла не узнала себя, потому что на кадрах у неё из-за цветокоррекции волосы стали тёмными. Ливингстон посмеялась над собой, а вместе с ней и около 50 тысяч юзеров, поставивших ей лайки.