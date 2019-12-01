Ребёнок за 32 тыс. рублей: родитель решил продать младенца с сестрой в подарок

Родитель из Флориды, США, решил продать своего новорождённого ребёнка за 500 долларов (32 тыс. рублей). Его 4-летнюю сестру отдаёт в довесок.

Полиция Майами разыскивает преступника, который написал объявление о продаже собственного ребёнка на "Крейгслист" (аналог "Авито"). По тексту объявления сказать достоверно, кто это писал — мать или отец, невозможно.

Автор описал все важные моменты в нескольких предложениях. "Продаётся новорождённый ребёнок за 500 долларов. Возраст — 2 недели", — начинается текст сомнительного объявления.

Ребёнку 2 недели. По ночам спит, не шумит. Смесь для кормления и одежда прилагаются. Также могу отдать вам его 4-летнюю сестрёнку бесплатно Отрывок текста объявления

Дальше родитель утверждает, что живёт в "тихом районе" и работает в Департаменте по делам детей и семьи. Завершая своё обращение, автор просит не осуждать за то, что он не хочет этих детей.

Пока власти не уверены, в действительности ли кто-то пытался избавиться от своих детей. Возможно, это чья-то глупая шутка. Расследование, чтобы выяснить это, уже начато, пишет Miami Herald .

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