Бойтесь жёлтого цвета. Парень создал гайд, как по маникюру найти хорошую девушку

Расстроенные парни постоянно спрашивали у Рокки из Лос-Анджелеса, США, откуда он знал, что с этой девушкой не стоит встречаться. И Рокки решил всё объяснить, поделившись своей мудростью с пользователями Интернета, пишет The Sun.

Очень тяжело найти среди огромного числа девушек ту единственную, которая не разобьёт сердце. Поэтому, чтобы не терять напрасно время, Рокки устроил целое исследование, результаты которого его не раз выручали. А теперь парень решил поделиться ими со своими "братюнями" и выложил видеогид в своём твиттере.

Предметом исследования стал женский маникюр. Шутки в сторону: форма и длина ногтя, цвет лака — всё это может раскрыть характер девушки и подсказать, можно ли с ней выпить кофе или лучше сразу бежать в обратном направлении. Самое главное: острые ногти выглядят как когти не просто так! Чем длиннее и острее форма ногтя, тем меньше шансов у парня выбраться живым из этих отношений.

Лаки нюдовых и пастельных тонов подсказывают, что девушка безопасна. Но если лак яркий и дерзкий, то лучше обойти её стороной. И как чумы стоит избегать дам с жёлтым лаком. Если у них хватило смелости выбрать жёлтый цвет, то у них хватит смелости и откусить тебе голову в ночи.

Короткие ногти означают: тыквенно-пряный латте, маски для лица, "Это не омбре, а балаяж!", не умеет танцевать тверк и предпочитает папиков Рокки

Пост в "Твиттере" с этим шуточным гидом распространился со скоростью лесного пожара. Видео поставили 250 тыс. лайков и ретвитнули 90 тыс. раз. Девушки пришли в восторг от такого исследования и начали выкладывать фото своих ногтей с комментариями для Рокки.