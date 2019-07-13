Акриловый кошмар: 13 примеров маникюра от модниц, которые зашли слишком далеко

That's It, I'm Nail Shaming — так называется группа в "Фейсбуке", подписчики которой выкладывают варианты самого причудливого дизайна женских ногтей. Готовьте салфетки — без слёз на них не взглянешь.

Скорее всего, они ещё и под цвет машины. Спасибо пользователям "Фейсбука" за то, что показали нам реальный мир

Мизинец-штопор. А что, удобно!

Должно быть, этот 3D-маникюр делали не один час. За это время можно было сойти с ума

Кажется, тут тоже что-то пошло не так

Мило. Или нет?

Ну, тут всё ясно: это чтобы лучше держаться за поручни

Неожиданное сочетание цветов — половина успеха

Перламутр всегда в моде

Во-первых, это красиво...

Дальнейшее развитие предыдущей идеи

Персиковая клешня

Это вообще законно?

Без изгоняющего дьявола тут явно не обойтись

Королева красоты наращивала ногти со школы, и это закончилось для неё раком