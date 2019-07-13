Акриловый кошмар: 13 примеров маникюра от модниц, которые зашли слишком далеко

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Фото © Facebook / That's It, I'm Nail Shaming

That's It, I'm Nail Shaming — так называется группа в "Фейсбуке", подписчики которой выкладывают варианты самого причудливого дизайна женских ногтей. Готовьте салфетки — без слёз на них не взглянешь.

Скорее всего, они ещё и под цвет машины. Спасибо пользователям "Фейсбука" за то, что показали нам реальный мир

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Мизинец-штопор. А что, удобно!

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Должно быть, этот 3D-маникюр делали не один час. За это время можно было сойти с ума

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Кажется, тут тоже что-то пошло не так

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Мило. Или нет?

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Ну, тут всё ясно: это чтобы лучше держаться за поручни

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Неожиданное сочетание цветов — половина успеха

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Перламутр всегда в моде

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Во-первых, это красиво...

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Дальнейшее развитие предыдущей идеи

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Персиковая клешня

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Это вообще законно?

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Без изгоняющего дьявола тут явно не обойтись

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/groups/119118362171948/" target="_blank">Facebook / That&#39;s It, I&#39;m Nail Shaming</a></p>

Королева красоты наращивала ногти со школы, и это закончилось для неё раком

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