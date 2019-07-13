Акриловый кошмар: 13 примеров маникюра от модниц, которые зашли слишком далеко

Скорее всего, они ещё и под цвет машины. Спасибо пользователям "Фейсбука" за то, что показали нам реальный мир
Мизинец-штопор. А что, удобно!
Должно быть, этот 3D-маникюр делали не один час. За это время можно было сойти с ума
Кажется, тут тоже что-то пошло не так
Мило. Или нет?
Ну, тут всё ясно: это чтобы лучше держаться за поручни
Неожиданное сочетание цветов — половина успеха
Перламутр всегда в моде
Во-первых, это красиво...
Дальнейшее развитие предыдущей идеи
Персиковая клешня
Это вообще законно?
Без изгоняющего дьявола тут явно не обойтись
Королева красоты наращивала ногти со школы, и это закончилось для неё раком