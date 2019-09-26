Клиентка подхватила на маникюре инфекцию, из-за которой лишилась куска пальца

Джейн Шарп из Ноксвилла, США, поход в маникюрный салон чуть не стоил руки. Женщине понадобилось несколько операций, чтобы спасти пальцы от бактериальной инфекции.

Когда я была в маникюрном салоне, то почувствовала, как мастер уколол большой палец правой руки. Стало больно, но потом я снова уставилась в свой телефон Джейн Шарп

В тот же день порезанный палец начал болезненно пульсировать. Джейн даже стало плохо, из-за чего она не могла уснуть всю ночь. Тест на грипп показал отрицательный результат.

На следующее утро её рука распухла.

Врач поставил диагноз, стоило ему лишь осмотреть руку. Оказалось, что Джейн подхватила некротический фасциит — это редкая бактериальная инфекция, которая питается плотью. Также доктор отметил, что, если бы женщина не обратилась к врачу немедленно, она могла бы потерять руку.

Чтобы спасти руку от инфекции, была проведена целая серия операций, сообщает New York Post. Женщине удалили части руки, включая кусок большого пальца. Конечно, такое хирургическое вмешательство не могло не отразиться на жизни — её привычные и любимые хобби оказались под угрозой.

Моя жизнь полностью изменилась, когда это случилось со мной. Какое-то время я зубы по-нормальному почистить не могла Джейн Шарп

Сердце девушки остановилось на три минуты после того, как дома её укусил комар