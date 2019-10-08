Невеста сделала себе маникюр с прахом отца, который умер за 4 дня до свадьбы

Как полагается любой невесте, Шарлотта Уотсон ко дню своей свадьбы подготовилась основательно. Её приковывающий взгляды образ не обошёлся без занимательных особенностей. Маникюр девушки точно обычным не назовешь, и дело совсем не в дизайне.

Шарлотта из Сток-он-Трент, Великобритания, мечтала, что отец будет присутствовать на её свадьбе и под руку отведёт её к алтарю. Но у судьбы были другие планы. Даже несмотря на то, что девушка передвинула торжество, её отец умер за четыре дня до свадьбы. У него был рак. Но невесте удалось сделать так, чтобы папа всё равно держал её за руку в этот день. Часть его праха использовали, чтобы сделать свадебный маникюр.

Идея пришла в голову двоюродной сестре Шарлотты, Кирсти Мекин. Девушка — профессиональный мастер маникюра и блогер. Она планировала как бы подвесить пепел в прозрачном акриле. Для этого вместе с невестой они сами отобрали подходящие частички праха. Процессом создания акриловых ногтей девушка поделилась на своём YouTube-канале.

Это был эмоциональный день для нас обоих, и мы очень довольны тем, как всё вышло Кирсти Мекин

Мекин рассказала, что они планируют снять ногти через четыре недели после торжества и сохранить их в специальном ящичке, чтобы они напоминали как об отце, так и о дне свадьбы, пишет Insider.

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