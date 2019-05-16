Древнюю рукопись разгадывали 400 лет, а там оказались советы по сексу и рецепты

Манускрипт Войнича уже давно стал мировой загадкой, решить которую пытались многие криптографы, учёные и шифровальщики, в том числе известный Алан Тьюринг, но всё безуспешно. Уже с XVII века эта таинственная рукопись не покидала головы исследователей, и вот наконец-то её удалось понять, пишет Daily Mail.

Поблагодарить стоит британского учёного Джерарда Чешира, который смог подобрать ключ к коду и расшифровать манускрипт. Вся проблема в том, что рукопись выполнена на протороманском языке. В Средние века он повсеместно использовался в Средиземноморье, но все важные документы (и единственные сохранившиеся) были составлены на латыни. У учёных просто не было примера этого мёртвого языка.

За историю существования манускрипта высказывались различные идеи о его содержании: магические заклинания, инопланетные послания и так далее. Но теперь, благодаря доктору Чеширу, стало понятно, что на самом деле рукопись — это древний травник и пособие по женскому здоровью. Он был составлен монахинями-доминиканками для Марии Кастильской — королевы Арагона — и её придворных дам.

Текст содержит сексуальные советы в соответствии с гороскопом и советы по воспитанию детей, рецепты травяных настоек, а также ратует за частые спа-процедуры, которые очищают не только тело, но и разум. Помимо медицинских наставлений в манускрипте встречаются исторические вставки, например, о том, как королева Арагонская в 1444 году спасла пострадавших при извержении вулкана в Тирренском море.

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