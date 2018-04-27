Маньяк-миллионер. Как "датский Илон Маск" превратился в садиста и убийцу

Дело "датского Илона Маска" закрыто: за убийство шведской журналистки Ким Валль суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному сроку тюремного заключения. Лайф вспоминает подробности истории, которая, вне всякого сомнения, станет основой для скандинавского детективного телесериала о тёмных сторонах современного общества.

Ещё не так давно миллионера Петера Мадсена считали национальным героем Дании — имя "датского Илона Маска" и первого краудфандингового миллионера мира, построившего собственную подводную лодку "Наутилус", а затем решившего полететь в космос на собственной ракете, не сходило со страниц всей скандинавской прессы.

"Наутилус" действительно напоминает чудо: почти 18 метров в длину, ширина корпуса два метра, водоизмещение 40 тонн. Первая самодельная подлодка в Европе стала визитной карточкой 46-летнего бизнесмена Петера Мадсена, собравшего своё состояние благодаря профессиональной открытой улыбке и умению рассказывать о своих мечтах. У него не было стартового капитала, но благодаря Интернету он в 2008 году собрал с миру по нитке 200 тысяч долларов на строительство "Наутилуса". И построил его — с помощью команды добровольных помощников-волонтёров.

Затем он собрал ещё две подводные лодки по заказу частных клиентов — правда, об этих проектах Мадсен предпочитал не распространяться в Сети.

Зато вырученных денег вполне хватило для создания первой датской частной космической компании Copenhagen Suborbitals, которая в 2011 году успешно запустила с плавучей платформы в Балтийском море первую космическую ракету Петера Мадсена HEAT 1X, названную "Тихо Браге" — в честь великого датского астронома. Деньги на ракету опять же были собраны с помощью краудфандинга.

А не так давно Мадсен и вовсе объявил набор в первый в Дании отряд космонавтов. Он создал новую компанию Rocket Madsen Space Lab, которая начала сбор средств на первый пилотируемый датский космический корабль. Полёт был запланирован на 2019 год, если, конечно, датчане будут столь щедры, что раскошелятся на проект национального значения.

Так что нет ничего удивительного, что 30-летняя журналистка Ким Валль — шведка из города Мальме, работающая на популярный американский портал Vice — предложила Мадсену встретиться и сделать большое интервью.

Прогулка в один конец

10 августа 2017 года.

Петер Мадсен перезвонил Ким Валль и предложил ради эффектного интервью совершить небольшое плавание на его "Наутилусе" — дескать, так журналистка проникнется нужными впечатлениями.

Когда? Да хоть сегодня вечером — "Наутилус" в любой момент готов к выходу в море.

В 18:00 Мадсен и Ким Валль встретились у ресторанчика Halvandet на острове Рефхалеёэн — это в самом центре Копенгагена, район яхт-клубов и частных причалов. Именно здесь и был "припаркован" знаменитый "Наутилус".

Вскоре Ким Валль поднялась на борт, и в 19:00 субмарина вышла в открытое море, держа курс в сторону шведского Мальмё. Прогулка, по словам Мадсена, должна была занять не более пары часов.

Но Ким больше не вернулась домой.

"Она утонула"

После полуночи бойфренд Ким Валль забеспокоился — телефон девушки не отвечал, хотя она уже давно должна была вернуться домой. Молодой человек обратился в полицию и в службу спасения. Поскольку "Наутилус" не отвечал на радиозапросы, с рассветом была начата поисковая операция.

Около 10 утра 11 августа 2017 года вертолёт спасателей нашел "Наутилус" — в море, в 50 километрах к югу от Копенгагена. Вскоре и сам Петер Мадсен вышел на связь и сказал, что у подлодки технические неполадки и она возвращается в порт.

Однако Мадсен врал. Как только он заметил вертолёт спасателей, он спустился в рубку, открыл кингстоны, обеспечивающие погружение лодки под воду, и оставил люк в рубке открытым. Уже через час субмарина затонула.

Участник поисков Кристиан Исбак, обнаруживший подлодку, вспоминал, что в тот момент, когда он на катере подплыл к "Наутилусу", находящемуся в надводном положении, он увидел Мадсена, стоящего в открытой рубке. Затем лодка стала быстро тонуть. Мадсен, надев спасательный жилет, бросился в море и доплыл до катера Ибсака.

После спасения он рассказал полиции, что лодка затонула из-за проблем с балластной цистерной. На вопрос, где же находится журналистка Ким Валль, он пожал плечами: дескать, вчера вечером он высадил её там же, где и взял на борт, — то есть у ресторана Halvandet в Рефхалеёэне.

Убийство "по неосторожности"

Полицейские проверили заявление Мадсена и обнаружили, что ни одна уличная камера в районе ресторана Halvandet не зафиксировала возвращения Ким Валль.

И судья выписал ордер на арест Мадсена — по обвинению в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки.

Уже на первом допросе Мадсен сознался, что солгал полиции, а Ким Валль действительно мертва. Правда, он клялся, что не убивал девушку. Мадсен уверял, что Ким Валль погибла "по небрежности", получив удар по голове 70-килограммовой крышкой люка. Дескать, в тот момент Мадсен стоял на рубке "Наутилуса" и предложил журналистке подняться вслед за ним. Он держал люк, но поскользнулся, и металлическая конструкция обрушилась на девушку.

— Я сразу же увидел, что у неё проломан череп и что её уже не спасти, — рассказал он на допросе в полиции. — Её агония продолжалась около двадцати секунд. Затем она умерла.

Тело он оставил в одной из кают, после чего лёг вздремнуть в другой каюте. Наутро он решил покончить с собой, затопив себя вместе с подводной лодкой, — "чтобы разом покончить со всем этим". Но в самый последний момент он испугался и бросился к спасательному катеру.

И, как заявила адвокат миллионера Бетина Хальд, Петер Мадсен согласен на сделку со следствием, но только с обвинением в "убийстве по небрежности".

Подъём "Наутилуса"

Уже на следующий день водолазы обследовали затонувшую подлодку, но никакого тела там не нашли.

И Петер Мадсен тут же изменил свои показания: он "вспомнил", что не оставлял тело Ким Валль в подлодке, а выбросил его за борт в открытое море. Дескать, был в шоке, не понимал, что творит.

Поскольку Мадсен клялся, что выбросил тело журналистки за борт без какого-либо груза, к поискам были привлечены датская и шведская морские спасательные службы, копенгагенская полиция призвала помочь в поисках всех яхтсменов, которые выходят в море.

Началась и операция по подъёму затонувшей подлодки — полиции требовалось тщательно обследовать место преступления.

Однако всё было безрезультатно.

Страшные находки

21 августа 2017 года пришли вести с датского острова Амгер. Местный велосипедист во время прогулки обнаружил на берегу тело женщины. Вскоре полицейские уточнили информацию: нашли только часть расчленённого женского тела — без головы, рук и ног. К туловищу была привязана проволокой тяжёлая металлическая труба — груз, чтобы тело не всплыло на поверхность. Но шторм всё равно выбросил труп на берег.

Через месяц шведские дайверы обнаружены ноги и голову жертвы, а ещё через месяц — руки девушки, завёрнутые в полиэтиленовый пакет.

Естественно, тут же был проведен анализ ДНК. И полиция сделала официальное заявление: найденные части тела принадлежат Ким Валль.

Также вскрытие показало, что Ким Валль умерла мучительной смертью: судя по всему, её долго избивали тяжёлыми металлическими предметами. Также ножом или острым скальпелем было сделано 15 ножевых ранений, в том числе в области груди и гениталий.

Обследовав помещения "Наутилуса" (к тому времени подводную лодку уже подняли из воды), криминалисты пришли к выводу, что убийство произошло в капитанской каюте — на стенах была обнаружена кровь Ким. Также следы ДНК Ким Валль были обнаружены на теле Петера Мадсена.

После чего обыск прошёл и дома у датского миллионера. Полиция обнаружила на жёстком диске домашнего компьютера Мадсена целую коллекцию порнографических фильмов в стиле садомазо. Причём в ряде фильмов, снятых где-то в Восточной Европе, весьма реалистично показываются сцены изнасилований и убийств женщин, которым на камеру отрезали головы. В полиции предполагают, что записи достоверны и на них действительно запечатлены убийства.

— Эти фильмы нисколько не доказывают причастность Мадсена к убийству журналистки, — говорят в полиции. — Но эти фильмы показывают нам, что он интересуется фетишем, пытками и сценами насильственных убийств.

В итоге Петеру Мадсену было предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Сам Петер Мадсен всё отрицает: он уверяет, что похоронил тело Валль в море в целости и сохранности.

Эксперименты на глубине

Обнаружение видеозаписей секса с убийствами стало настоящим ударом для журналиста Томаса Джурсинга, автора биографической книги о Мадсене.

— Петер никогда и не скрывал своей страсти к различным секс-экспериментам, — говорит журналист. — Несмотря на то что он женился пять лет назад, он предпочитал жить в свободных отношениях и никогда не скрывал, что состоит в группах фетишистов. Но он всегда предпочитал нечто более изысканное, например ролевые игры или переодевания, никогда не проявляя сексуального интереса к насилию или пыткам.

Впрочем, сам Петер в одном из интервью признался, что его всё время тянет на новые эксперименты.

— Я надеюсь, что когда-нибудь смогу получить и криминальный опыт. Нет, я вовсе не планирую ограбить банк. Иногда я хочу построить огромный дирижабль и пролететь над Копенгагеном — так, чтобы за мной гнались все полицейские города. И пусть они в конце концов поймают меня...

Что же произошло на лодке?

На суде Мадсен рассказал, что Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке. Сам он, как утверждает, под их воздействием впал в психопатическое состояние и решил избавиться от тела.

Миллионер рассказал, что несколько раз проткнул тело погибшей острой отвёрткой, "чтобы там не скопились газы". По словам Мадсена, никакого эротического или сексуального подтекста в его действиях не было. Также он отрицает, что сохранил нижнее белье погибшей в качестве трофея.

Однако, по версии следствия, миллионер заранее подготовился к преступлению: установлено, что на борт своей подлодки он взял нож, пилу и другие инструменты для расчленения тела. И видеокамеру — Мадсен снимал убийство на видео.

Экспертиза установила, что Мадсен сначала изнасиловал жертву, а потом долгое время мучил девушку, используя иглы для шприца, пилу, нож и крестовую отвёртку.

Через несколько часов он задушил Ким. После чего перерезал ей горло. И нанёс десяток ударов ножом в туловище — как он сам объяснил, для облегчения доступа воды во внутренние органы.

Также во время суда стало известно, что судебно-психиатрическое обследование охарактеризовало Мадсена как "перверзного полиморфа с психопатическими чертами характера", тем не менее он был признан вменяемым, но с учётом определённых сексуальных и психопатических отклонений.

Впрочем, такие черты наблюдаются и у всей Дании — вспомним, что несколько лет назад именно датские зоопарки прославились на весь мир своим отношением к животным. Так, в Копенгагене сотрудники зоопарка не просто убили молодого жирафа по кличке Мариус, но и публично расчленили его тушу — на потеху зрителям. Пусть детишки посмотрят, что там у жирафа внутри.

Куски мяса потом все желающие могли бросать львам. Кстати, львов — двух пожилых и двух молодых самцов — тоже пустили под нож. Всё ради удовольствия публики.

Стоит ли после этого удивляться, что кто-то из взрослых решил поэкспериментировать с людьми?

Другие же, как всегда, полагают, что всё дело в воспитании. Петер Мадсен вырос в небольшом городе Саби в ста километрах от датской столицы. Его отец был старше матери на 36 лет, он поддерживал в семье авторитарный режим и жестоко обращался с женой и сыном.

Когда Мадсену исполнилось шесть лет, родители развелись. Ребёнок остался жить с отцом.

"Когда я думаю о своём отце, — рассказывал он в своей биографии, — то часто вспоминаю детей нацистов в Германии. Думаю, я хорошо представляю себе, каково это, когда твой отец — комендант в концентрационном лагере..."

Узлы на память

Прокурор назвал преступление Мадсена "настолько отвратительным и отталкивающим", что у него просто нет слов. Он также отметил, что датчанин в день преступления писал еще трём девушкам и предлагал им прокатиться на его подлодке, но все они отказались.

И сейчас датская полиция подозревает, что журналистка Ким Валль была далеко не единственной жертвой маньяка, убитой на борту "Наутилуса". Сейчас полицейские проводят дополнительные исследования на борту подлодки, пытаясь обнаружить следы других жертв. Похоже, одна из кают использовалась как настоящая камера пыток, а захоронение трупов в море на большой глубине стало надёжным способом избавиться от всех улик. Ведь если бы не шторм, разыгравшийся в ночь на 21 августа, то полицейские до сих пор искали бы тело несчастной Ким.

Сейчас в полиции вспомнили имя ещё одной предполагаемой жертвы Мадсена — это 22-летняя японская студентка Казуки Тоянага, чей труп был найден в море у Копенгагена осенью 1986 года. Она также была расчленена и затоплена по частям. Причём узлы, которыми убийцы студентки привязывали груз к рукам и ногам своей жертвы, практически идентичны тем узлам, которые были найдены на туловище Ким Валль.

Петеру Мадсену в то время было всего 16 лет. Как писали его биографы, после школы он учился ходить с отцом в море под парусом и вязать морские узлы.