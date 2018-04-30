Насиловал и душил колготками. История "Липецкого Чикатило"

“Ни шагу на улицу в тёмное время суток”, — обычная фраза, которую слышали липчанки от близких. А всё потому, что маньяк-душитель Анатолий Седых выискивал своих жертв именно ночью. Его осудили 19 апреля 2010 года.

Анатолий Седых получил своё прозвище "Липецкий Чикатило" за 12 убийств, изнасилования и ограбления. Его жертвами были девушки от 16 до 28 лет. На поиски маньяка были брошены лучшие из лучших. За его поимку обещали 100 тысяч рублей и автомобиль.

Примерный семьянин

Отец двоих детей, заботливый муж. Он работал на местном автопредприятии водителем, подрабатывал частным извозом на своей вазовской "шестёрке"... Ну какой маньяк? Когда Анатолия Седых задержали, его жена на допросе едва не вцепилась в горло следователю: ну не мог её набожный супруг так поступить! Это вторил и 22-летний старший сын.

— Мой муж — очень набожный человек. Когда ему предъявили обвинение, он потерял сознание! Все произошедшее — провокация, — говорила его супруга Елена.

Правда, узнав, что у папы, 45-летие которого недавно справили, толпа любовниц, родственники поутихли. К слову, с многочисленными подружками Седых был вовсе не тем добродушным толстяком (его вес давно перевалил за 100 кило), которого знали жена и дети. Одна из любовниц маньяка вспоминала, что мужчина часто предпочитал извращённый секс, а однажды и вовсе чуть не задушил её.

Убийства

Убийства начались осенью 1998-го. Сентябрьским вечером компания молодых людей отправилась на пикник за город. Пока искали место, где бы расположиться, наткнулась на раздетое тело девушки. На шее были следы от то ли веревки, то ли тряпки. Позже следователи выяснили, что это Елена Янина. Маньяк поймал её, когда она направлялась домой из кафе. Девушку избили, изнасиловали, а после задушили. Маньяк прикрыл голое тело своей жертвы листьями, чтобы его было сложнее найти.

Вскоре после этого произошло второе убийство. Татьяна Сысоева пришла в гости к подруге. Поболтали за чашкой чая, посплетничали, да и решили сходить в кафе — развеяться. Потанцевали, выпили. В какой-то момент пришла пора расходиться — девушки встали по разные стороны дороги — ловили попутку. Ехать было в разные стороны — на одной машине нет смысла. Перед Таней притормозила "шестёрка"... Через несколько дней изуродованное тело девушки обнаружили грибники. Как оказалось, её изнасиловали в извращённой форме, а после задушили её же одеждой.

Одной из девушек удалось выжить. Она рассказывала милиции, что весной 1999-го вышла из кафе несколько нетрезвая и решила доехать домой на попутке. Водитель "шестёрки", которую поймала девушка, пожаловался, что, вероятно, у него не хватит бензина, и предложил заехать на заправку. Они разговорились, водитель по пути купил пива в ближайшем магазине.

— Она отвернулась к окну на несколько секунд. Потом почувствовала резкий удар по голове и потеряла сознание, — рассказывали с её слов следователи.

Очнулась липчанка в лесополосе спустя пять часов, под утро. Всё тело болело, множество кровоподтеков. А горло было перетянуто майкой. Она сразу бросилась в милицию. Благодаря показаниям этой девушки составили фоторобот маньяка. Номер машины она не смогла вспомнить: знала лишь, что светлая "шестёрка".

Тем временем зверские убийства и изнасилования продолжались. Так, 20-летняя Ольга Терпугова летом 1999 года позвонила маме и сообщила, что сейчас приедет от подруги домой на "попутке". Время шло, Оли всё не было. Подруга заявила, что девушка уехала ещё несколько часов назад. Мать бросилась в милицию. Через неделю изуродованное тело девушки обнаружили в лесополосе. Она была задушена бюстгальтером.

С некоторыми девушками Седых был знаком и задолго до убийства. Так, 17-летняя Ольга Молчанова встречалась с ним. Дальше сам маньяк уже после поимки рассказывал, что она пригрозила ему заявлением в милицию — якобы требовала уйти от жены, а не то сообщит об изнасиловании.

— Вначале хотел успокоить, а потом впал в ярость и задушил одеждой, — рассказал Седых следователям.

Потом, правда, отказался от показаний. Заявил, что "описывал всё по фотографиям", а некоторые подробности "не вспомнил, так как в милиции ему не рассказали подробностей". В общем, заявил, что признательные показания его вынудили давать правоохранители. Погибших девушек находили в течение лета и осени 1999-го, и в 2000-м, и позже. Тело последней жертвы "Липецкого Чикатило" нашли в 2005 году, весной. Как удалось установить следователям, маньяк изнасиловал жертву, задушил и ограбил, а после спрятал тело в лесополосе, прикрыв его листьями.

Попадался несколько раз

В том, что все убийства девушек — дело рук одного человека, — следователи давно не сомневались. Все преступления происходили при схожих обстоятельствах. Так, девушки выходили из кафе или от друзей в тёмное время суток, часто нетрезвые, ловили попутку. После этого их вывозили за пределы города, насиловали и душили. В некоторых случаях ещё и грабили. Так, две жертвы лишились мобильных телефонов.

В ночь с 27 на 28 ноября 2000 года под Липецком в районе Троицкого моста сотрудники рыбинспекции увидели светлую "шестёрку". Мужчины решили, что в машине браконьер.

— Я попросил открыть багажник, чтобы осмотреть. Никаких орудий браконьеров не было. Как раз первый снег выпал, я решил по территории проехаться. Увидел след от колёс, проехал по нему, а там тело женщины, — рассказывал СМИ инспектор Рыбоохраны Липецкой области Александр Панов.

Позже инспекторы вспомнили, что в машине лежали женские вещи. Но это не вызвало подозрений: Седых заявил, что наряды принадлежат его жене. Мужчины вызвали милицию и даже смогли вспомнить марку машины, две цифры из номера, описать авто и самого маньяка. Его портрет совпадал с тем, который описывала одна из выживших после нападения маньяка.

Милиция перетрясла всех владельцев "шестёрок". Проверяли не только белые, бежевые, но и, например, салатовые. Среди последних и был Седых. Но никаких совпадений. Ну подходит по описанию, хорошо. Но искали маньяка с четвёртой группой крови, а тут — третья.

Позже оказалось, что у Седых та же ситуация с анализами, что и у другого маньяка, Андрея Чикатило. По следам спермы эксперты предположили, что у него одна группа крови, а в реальности оказалась другая. Так или иначе, но "липецкого душегуба" отпустили.

Как Чикатило

Когда в 2005 году убийства прекратились, город выдохнул: кажется, маньяк исчез. Правоохранители же не исключали, что он уехал в другой регион, умер или стал импотентом. В качестве предполагаемых регионов в СМИ фигурировали Воронежская область и Подмосковье. Милиция разослала ориентировки по всей России и ближайшему зарубежью. Операцию по поимке маньяка назвали "Лесополоса-2" (первая "Лесополоса" была, когда ловили Чикатило).

Сотовые операторы ставили специальные "маячки" на телефоны жертв, у которых были украдены телефоны. То есть, если мобильный начинал принимать сигнал, тут же оповещение об этом поступало оператору. Так и произошло в 2008 году. 4 июня Sony Ericsson одной из убитых "ожил". Как оказалось, телефон включили в 24-м микрорайоне в гараже 45-летнего Анатолия Седых. Оперативники бросились на место.

Салатовая "шестёрка", которую в темноте можно принять за светлую, вещи убитых… Да и внешность маньяка подходила под описание и выжившей девушки, и инспекторов. Совсем скоро станет известно: оперативники поймали "липецкого Чикатило".

"Бог вас покарает"

Разговорить маньяка было практически невозможно. Поначалу он твердил, что купил телефон с рук за 150 рублей. Ещё сокрушался: "Говорила мне мама ничего не брать с рук". А его нелепый вид ещё больше сбивал с толку: еле ходит, одышка: да какой он, к черту, маньяк — от него любая девушка сможет убежать — не догонит.

Для того, чтобы распутать это дело, пригласили даже...психолога-хироманта! Геннадий Невзоров рассказывал маньяку о неких линиях на руках: "а вот это — сексуальное извращение, а вот тут — вероятно, убийство". Седых начал сознаваться. Потом снова отказывался и так по кругу. В итоге после повторной генетической экспертизы он признался в шести убийствах из 12, позже доказанных судом.

Следствие и судебные заседания продолжались около двух лет. Дело рассматривали в закрытом режиме. Ему вынесли пожизненный приговор накануне 47-го дня рождения, 19 апреля 2010 года.

— Бог вас покарает! — кричал Седых родителям убитых им девушек, когда конвоиры выводили его из зала суда.

Его направили в колонию "Чёрный беркут", что в Свердловской области. В ней сидят пожизненно осуждённые.