"Он был образцовым военным, но после службы надевал женское бельё и шёл убивать"

Криминалист впервые рассказал шокирующие подробности убийств, которые напугали всю Канаду.

Рассел Уильямс был примерным офицером Королевских ВВС Великобритании. Мужчина служил на крупнейшей авиабазе страны и считался восходящей звездой после того, как ему доверили быть пилотом для таких вип-персон, как принц Филипп. Однако в действительности Рассел был далёк от того образа, который старался сохранять для других, сообщает Daily Record.

Офицер вёл двойную жизнь, которая могла бы послужить сценарием для фильма ужасов.

Он проникал в дома, чтобы украсть женское нижнее бельё, и потом надевал его. В таком виде он фотографировался. Но это лишь верхушка айсберга. Затем он вламывался в дома женщин и связывал их, в конечном итоге это обернулось убийствами криминолог Дэвид Уилсон

Дело Рассела всполошило всю Канаду в 2010 году. Несмотря на то что мужчина был постоянно занят работой, он успел совершить в общей сложности 80 взломов. Офицер, который был женат на всеми уважаемой бизнес-леди, стал проникать в дома соседей в 2007 году, но через два года ему стало этого мало, тогда он совершил два сексуальных нападения.

В том же году он вломился в дом капрала Мари-Франс Комо, которая работала под его командованием. Рассел в течение нескольких часов жестоко издевался над женщиной, после чего убил. Всё происходящее он снимал на камеру. После этого он как ни в чём не бывало вернулся на работу и выразил свои соболезнования отцу жертвы.

В 2010 году произошло следующее убийство. Он ворвался в дом Джессики Ллойд и жестоко с ней расправился. Что к преступлению причастен Рассел, стало известно только благодаря следам от шин, которые остались возле дома жертвы. Полицейским удалось расколоть Рассела за 10 часов. Причём запись с допроса убийцы стала пособием для других следователей. И только сейчас её показали для широкой аудитории, рассказав шокирующие детали преступлений.