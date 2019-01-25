Выжившая жертва известного маньяка раскрыла Netflix, как всё было на самом деле

На днях компания Netflix выпустила документальный сериал про Теда Банди — Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, где одна из сбежавших от маньяка жертв рассказала, как чуть не стала одной из длинного списка погибших девушек.

Кэрол Даронч было 18 лет, когда ей пришлось столкнуться со смертельной опасностью. К тому моменту Банди убил как минимум десять девушек в нескольких штатах, но Кэрол не думала, что что-то подобное может произойти с ней.

На парковке возле торгового центра к ней подошёл приятный молодой человек, представившийся полицейским. Он сообщил, что машину Кэрол пытались взломать. Преступника поймали, но от Кэрол нужно заявление, чтобы дать ход делу, поэтому, объяснил полицейский, ей нужно проехать с ним в участок. Кэрол согласилась, и тогда события приняли ужасающий поворот.

Он внезапно остановился возле начальной школы, и я перепугалась. Он схватил меня за руку и надел на неё браслет наручников, но вторая была свободна. Я ещё никогда в жизни так не боялась Кэрол Даронч

Я думала: "Боже мой, мама с папой никогда не узнают, что со мной произошло". Потом он достал пистолет и навёл его на меня. "Я тебе голову снесу", — сказал он Кэрол Даронч

К счастью, Кэрол удалось сбежать от маньяка, но в этот же день вместо неё он убил 17-летнюю Дебру Джин Кент. Потребовалось девять месяцев, чтобы поймать Банди. Кэрол дала против него показания, и в 1976 году его посадили за нападение на неё и похищение. Маньяк дважды сбегал из тюрьмы и принимался за старое, но в конце концов его снова поймали во Флориде в 1978 году.