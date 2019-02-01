Каннибал, убивший одноклассника, обманул систему и стал врачом в Челябинске

В шестнадцать лет Борис Кондрашин убил, расчленил и выпил кровь своего одноклассника. После этого он десять лет провёл в закрытой психбольнице, а затем устроился терапевтом в городскую больницу Челябинска, сообщает паблик "Плохие новости".

В 1998 году Борис Кондрашин совершил чудовищное преступление. Шестнадцатилетний юноша, считавший себя слугой тёмных сил и вампиром, заманил в квартиру одноклассника и убил его. После этого Борис расчленил тело, извлёк внутренние органы и съел кусок печени, запив её кровью из сердца.

Вскоре о преступлении стало известно, и юного маньяка задержали. Десятиклассник объяснил следователям, что совершил убийство во славу тёмных сил. В результате суд признал его невменяемым, и Борис Кондрашин на десять лет отправился в психбольницу закрытого типа.

Десять лет назад убийцу выпустили из больницы под наблюдение врача-психотерапевта. На воле мужчина заскучал и вспомнил свою юношескую мечту. Оказывается, Кондрашин всегда мечтал стать врачом. Это оказалось нетрудно: потребовалось всего лишь купить поддельный диплом и устроиться в городскую больницу Челябинска.

Новая работа бывшему маньяку нравилась. Он даже зарегистрировался на медицинских форумах и стал раздавать профессиональные советы. Там его увидел местный психиатр и неожиданно для себя узнал в "коллеге" своего пациента. После этого Кондрашина проверили и наконец-то задержали. К этому моменту он проработал врачом около года.

При обыске у мужчины были обнаружены запрещённые вещества, и теперь он находится под арестом за хранение наркотиков и использование поддельных документов. Тем временем следователи пытаются выяснить подробности врачебной практики психопата.