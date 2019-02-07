Когда в 1974 году Чарли Отеро, вернувшись из школы домой, обнаружил тела своих родителей, брата и сестры, ему было всего 15 лет. Лишь позже оказалось, что они стали жертвами известного маньяка, пишет Mirror.

Это страшное событие произошло 45 лет назад в Уичите, Канзас, США, но Чарли помнит его так, будто всё случилось только вчера. Одним январским днём Чарли и его младшие брат и сестра вернулись из школы домой и застали ужасную картину. На полу лежали изуродованные тела их родителей, 11-летней сестры и 9-летнего брата.

Я заставил себя зайти туда. Они уже испытали это, они умерли здесь, как я мог отмахнуться от этого? Я чувствовал то же, что и они, — ужасную боль и агонию Чарли Отеро

Увиденное сильно потрясло мальчика, как и запах крови и страха — последний был буквально осязаем. На шее отца был затянут ремень, а задушенное тело матери было всё в синяках. Дети кинулись развязывать верёвки, пока не поняли, что это уже бесполезно. И тогда Чарли вывел младших из дома, осознавая, что они спаслись лишь потому, что пошли в этот день в школу.

С тех пор я могу ощущать запах страха. Люди по-особенному пахнут, когда они напуганы Чарли Отеро

Это оказалось первым убийством в будущем известного серийного маньяка Денниса Рейдера по прозвищу BTK. Его не могли отыскать 30 лет, а он тем временем писал издевательские письма полиции. В 2005 году Рейдера всё-таки поймали и приговорили к 10 пожизненным срокам.