Тихоня от дьявола. Как в России в последний раз казнили маньяка

Одним из самых страшных маньяков в советской истории оказался робкий тихоня Сергей Головкин, работавший на конезаводе.

2 августа 1996 года в России был приведён в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян маньяк-педофил Сергей Головкин, более известный под прозвищем Фишер. Из-за выдуманных свидетельских показаний одного из подростков милиция на протяжении нескольких лет искала брутального татуированного уголовника по прозвищу Фишер, тогда как истинный маньяк был застенчивым и неприметным сотрудником конезавода, никогда не попадавшим в поле зрения правоохранителей. Впоследствии знакомые и коллеги Головкина долгое время не могли поверить, что этот робкий и сутулый тихоня, вызывающий скорее чувство жалости, оказался одним из самых жестоких маньяков в истории.

Замкнутый ребёнок

Головкин родился в Москве в ноябре 1959 года. Отец будущего маньяка был алкоголиком, мать — достаточно властная женщина. В доме часто происходили скандалы, в конце концов завершившиеся разводом родителей. Правда, к тому времени Головкин уже вырос.

Головкин рос робким, застенчивым, отстранённым. У него не было друзей, психиатры позднее отмечали, что и к родителям, даже к матери, с которой он был более близок, у него не было эмоциональной привязанности.

Сергей Головкин серийный убийца

С подросткового возраста у Головкина стали появляться сексуальные фантазии садистского характера. К женщинам он никогда не испытывал влечения и ни разу не предпринимал попыток завести отношения. Коллегам по работе говорил, что просто не встретил женщину своей мечты, однако на психиатрической экспертизе во время следствия признался врачам, что с детства с брезгливостью относился к женскому полу.

Впрочем, гомосексуалистом Головкин себя тоже не считал, несмотря на то что насиловал своих жертв. О гомосексуальных отношениях он высказывался с такой же брезгливостью, как и о гетеросексуальных.

Во многих источниках встречаются утверждения, что Головкин с детства любил истязать животных. Но это, видимо, фантазии отдельно взятых авторов. Во всяком случае, на экспертизе Головкин заверял врачей, что очень любит животных и никогда даже не фантазировал о причинении им боли. Это похоже на правду. Животных маньяк действительно любил, особенно лошадей.

Страшная месть

В возрасте 21 года Головкина сильно избила группа пьяных подростков. Ему выбили несколько зубов, сломали нос. Он получил черепно-мозговую травму. С того момента Головкин задался целью отомстить обидчикам. Он начал фантазировать, как ловит их, пытает, а затем жестоко убивает. Отыскать обидчиков ему так и не удалось, а со временем они вообще перестали его интересовать. Зато он заметил, что фантазии об убийстве причиняют ему всё большее удовольствие, и стал предаваться им ежедневно.

Постепенно в его сознании сформировался идеальный образ жертвы. Подросток от 11 до 15 лет, нарушающий правила социально приемлемого поведения. Это был самый важный пункт для Головкина, он неукоснительно соблюдал его, даже рискуя быть разоблачённым. Достаточно было самых незначительных отступлений от "правильного" поведения, чтобы обратить на себя внимание маньяка. Например, первая жертва привлекла его внимание, собирая берёзовый сок. По мнению Головкина, это было "разорением природы". Другой пострадавший (к счастью, он выжил) заинтересовал маньяка тем, что курил.

Первые нападения Головкина были скорее спонтанными. Позднее маньяк стал тщательно планировать преступления и проводить своеобразную разведку. Он устанавливал с потенциальной жертвой контакт и пытался подбить на совершение какого-нибудь правонарушения или преступления: обворовать склад или киоск, помочь перенести краденые вещи и тому подобное. Если подросток соглашался, Головкин его убивал. Однако к тому, кто отказывался от его предложений, маньяк моментально терял всяческий интерес.

Позднее он объяснял это экспертам тем, что при одной только мысли об истязаниях "нарушителей" он испытывал возбуждение, граничащее с экстазом. Тогда как к "правильным" подросткам маньяк не испытывал никаких чувств.

Появление Фишера

Первые попытки убийства Головкин предпринял в 1984 году, однако не довёл дело до конца. Первая жертва сумела отбиться и убежать. В другой раз он задушил подростка, а когда тот внезапно пришёл в себя, Головкин, испытавший экстаз, испугался и убежал.

Первое убийство он совершил в 1986 году, напав на собиравшего берёзовый сок подростка. По мере совершения новых преступлений всё чётче проявлялся дальнейший распад личности маньяка. Первых жертв он насиловал, душил и оставлял в лесу. Позднее он начал расчленять их тела и оставлять некоторые органы себе на память. Врачам он рассказывал, что испытывал удовлетворение от их созерцания у себя дома. С тел некоторых жертв он снимал кожу, дубил её и хранил у себя дома. Когда эти кровавые "трофеи" ему надоедали, он их выбрасывал. В 1989 году Головкин оборудовал у себя в гараже подземное адское логово — пыточную мастерскую, где истязал своих жертв и расчленял.

Приятель одной из жертв, видимо из юношеского стремления фантазировать, с самого начала пустил следствие по неверному пути. Он соврал, что видел, как к его другу подходил брутальный уголовник с наколкой "Фишер". Так за Головкиным закрепилось это прозвище.

Головкин на некоторое время стал самым знаменитым в Советском Союзе маньяком. Подростки пугали друг друга Фишером почти как Фредди Крюгером. Только после задержания Чикатило сомнительная слава главного советского маньяка перешла к нему.

Поиски

Но и про Фишера никто не забывал. Однако его поиски не приносили результата. У милиции были зацепки, и они даже достаточно близко подбирались к преступнику, но Головкин до задержания ни разу не оказался в поле зрения правоохранителей.

Версию с татуированным уголовником Фишером милиционеры вскоре отклонили. Тем не менее они всё равно вели поиски маньяка среди уголовников, осуждённых за сексуальные преступления, либо среди лиц, находившихся на учёте у психиатра. Однако Головкина среди них не было.

Главной зацепкой следователей был конезавод. После того как Фишер выбросил задубленную кожу одной из жертв, следствию удалось выяснить, что преступник применял кормовую соль для животных. Это означало, что он работает с животными. Почти все жертвы маньяка были обнаружены на территории Одинцовского района, где располагался Московский конный завод № 1.

На предприятие устроился один из милиционеров, но найти каких-либо новых зацепок не удалось. Фишер был неуловим и так осмелел, что начал нападать уже не на одиночных жертв, а завлекать к себе в подвал целые группы подростков, которых затем истязал на глазах друг у друга, испытывая особое наслаждение.

Конец Фишера

В октябре 1992 года в лесу были обнаружены три изувеченных тела. Опрос одноклассников жертв неожиданно дал результат. Приятель погибших сообщил, что перед исчезновением они уехали на машине с неким Сергеем Головкиным. Он общался с подростками, даже провозил их на завод, чтобы показать, как спариваются лошади. Головкин предложил всем четверым обворовать склад на территории завода. Трое согласились, а четвёртый отказался.

Головкин отправил его домой, моментально потеряв интерес к "правильному" подростку, и строго наказал никому не рассказывать об их замыслах. Головкина задержали. Сначала он отрицал все подозрения, но после ночи в камере неожиданно дал признательные показания. При обыске в его гараже была обнаружена целая пыточная лаборатория.

Маньяк признался в совершении 11 убийств подростков в период с 1986 по 1992 год. Одноклассники (среди них был лидер культовой рок-группы "Крематорий" Григорян. — Прим. Лайфа) и коллеги по работе долго не могли поверить, что сутулый тихоня Головкин, неконфликтный и исполнительный, и есть тот самый зловещий изувер Фишер.

Головкин спокойно воспринял приговор к смертной казни. Чикатило превратил свой процесс в шоу, кривлялся, визжал, раздевался, кричал, что он беременная женщина, преследуемая ассирийской мафией, лишь бы избежать казни. Головкин практически не защищался и не косил под сумасшедшего, хотя на экспертизе у него и выявили признаки шизоидной психопатии.

В середине 90-х Россия взяла курс на отмену смертной казни. Комиссия по помилованию при президенте сотнями миловала смертников, заменяя казнь на пожизненное заключение. Но преступления Головкина оказались столь ужасны, что помиловать его никто не рискнул. Отдельное ходатайство Головкина также было отклонено президентом.

В мае 1996 года президент Ельцин издал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни. Однако Головкина и нескольких наиболее одиозных и жестоких убийц успели казнить до вступления в силу моратория. 2 августа 1996 года маньяк был расстрелян. Долгое время считалось, что он был последним в России казнённым преступником. Однако в некоторых источниках сообщается, что последняя казнь состоялась в сентябре 1996 года. Но, поскольку имя предположительного смертника не известно, Головкин по-прежнему остаётся последним известным преступником, расстрелянным в России по приговору суда.