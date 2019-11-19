Смерть как промоутер. Книги расчленителя Соколова выросли в цене

Лайф вспомнил случаи, как библиографическая ценность книги возрастала в несколько раз, если автор оказывался жестоким убийцей.

В Интернете увеличился интерес к трудам профессора-расчленителя Олега Соколова. К примеру, "Битва трёх императоров" теперь стоит 22 000 рублей, "Битва двух империй" — в два раза больше, другие произведения этого автора доходят до отметки в 30 000 рублей. До всем известного убийства их стоимость составляла 754 и 656 рублей соответственно. Эксперты считают, что психопаты вызывают у читающей публики чувство страха и любопытство.

Адольф Гитлер Mein Kampf Так называемая библия нацистов, написанная главным убийцей в истории, была переиздана в 2016 году и моментально распродана Фото © twitter.com/zainabgfirdausi

В Третьем рейхе она стоила копейки и издавалась миллионными тиражами. Переиздание Mein Kampf увеличило стоимость книги в несколько десятков раз, а тираж составил всего 86 тысяч экземпляров. Есть легенда, что где-то в секретном месте зарыт экземпляр книги, сделанный из стали. Артефакт остаётся заветной мечтой сумасшедших библиофилов. В России книга запрещена.

Чарльз Мэнсон "Подлинная история жизни, рассказанная им самим" Убийца и психопат, 48 лет просидевший в тюрьме, в 1986 году надиктовал историю своей жизни Нуэлю Эммонсу, книга стала бестселлером Чарльз Мэнсон. Фото © gettyimages

Убийство пяти человек, в том числе жены режиссёра Романа Полански Шэрон Тейт, случившееся в 1969 году с подачи Мэнсона, до сих пор будоражит общественность. Только в этом году вышло два фильма, обыгрывающих ту историю, один из них, "Однажды в Голливуде", снял Квентин Тарантино. Книга была переиздана несколько раз и не залёживалась на магазинных полках. Она интригует читателя хотя бы тем, что в ней показан путь человека от тихого ребёнка до настоящего чудовища.

Джузеппе Грассонелли "Малерба" Сицилийский мафиози, на совести которого убийство конкурентов, попав в тюрьму, стал автором бестселлера и получил премию Фото © twitter.com / Mercedes Mayol‏

В настоящее время Джузеппе Грассонелли отбывает срок и получает отчисления от продажи книги.

Варг Викернес "Речи Варга" Музыкант и неонацист, убивший в 1993 году своего друга Евронимуса, просидел в тюрьме 16 лет Фото © wikipedia

Варга называют самым печально известным в мире металлистом. Книга представляет собой сборник статей, написанных убийцей сразу после того, как его посадили. Тогда "Речи Варга" конфисковала тюремная администрация. Книгу издали итальянцы в 1997 году, вскоре она была переведена на ряд языков, в том числе и на русский. В книге Варг рассуждает обо всём подряд: о язычестве, викингах, упадке европейского общества, проблеме иммиграции, сохранении традиций.

Денис Лактионов "Невинен только младенец" Русский детективщик нулевых, успешный автор издательства "Эксмо" в июне 2002 года убил 12-летнюю девочку. Признан невменяемым Фото © ozon.ru

В его книгах речь шла о том, как ведутся расследования убийств стариков, детей, проституток и других незащищённых категорий граждан. На вопрос, зачем ты убил девочку, писатель ответил: "Хотел удостовериться в том, что пишу правдиво". Эксперты-психиатры пришли к выводу, что Денис слишком глубоко погрузился в своих фантазиях в преступный мир, что сказалось на его и без того нестабильном психическом здоровье.

Кристиан Бала "Бешенство" Он убил друга своей супруги, а затем детально описал преступление в романе. Книга стала бестселлером Фото © wikipedia

Вскоре книгой, а затем и автором заинтересовалась полиция, дело раскрыли, и автор получил 25 лет тюрьмы. История показалась интересной режиссёру Роману Полански, и он решил снять по её мотивам фильм "Настоящее преступление", но затем проект заморозили.

Сэйто Сакакибара "Зекка" 14-летний маньяк из Японии, обвинённый в убийстве двух подростков, написал автобиографию, прибыль с продаж отправил семьям убитых Фото © twitter.com/OAprendizVerde

Книга отлично раскупалась, хотя и вызвала неприятие со стороны общественности, а особенно со стороны родителей его жертв. Сакакибара поступил "оригинально", послав семьям убитых экземпляры своего труда, не забыв подписать: "С глубокими сожалениями".

Чарльз Кембо "Троица супердетей" Автор детской книжки убил самых близких: супругу, партнёра по бизнесу, подругу и приёмную дочь. Сел на пожизненный срок Фото © Pixabay

Критики сравнили написанное Чарльзом Кембо с серией книг о "Гарри Поттере". В интервью преступник заявил, что пытался популярно рассказать о глобальных проблемах и привлечь детей к вопросам экологии. На Amazon красуется всего одна рецензия на книгу, в которой читательница пишет, что сначала купила экземпляр, а потом отослала обратно со словами: "Поддерживать искусство убийц не намерена". Тем не менее книга продаётся. На Amazon она стоит 23 доллара 93 цента, что в пересчёте на наши деньги составляет 1530 рублей.