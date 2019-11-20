Чикатило в детстве запугивали соседями, которые съели его брата

Лайф собрал факты о самом известном и безжалостном советском маньяке, большинство комплексов которого родом из детства.

29 лет назад, 20 ноября 1990 года, был задержан серийный убийца Андрей Чикатило, на счету которого было 53 жертвы.

В поле зрения милиции Андрей Чикатило попадал несколько раз. На него было заведено шесть карточек учёта. И только последний арест удалось довести до логического конца — суда и смертного приговора. Маньяку, который скрывался за личиной примерного семьянина, учителя и тихого очкарика, удавалось много лет избегать наказания. Большинство экспертов считают, что причиной его зверств была не только нездоровая психика, но и насилие со стороны окружающих.

Мама и бабушка избивали за энурез, в школе издевались одноклассники . Фото © ТАСС / Недеря Олег

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики РУДН Лев Бертовский объясняет: Чикатило с рождения страдал энурезом. У него было недержание мочи, и он постоянно подвергался избиению со стороны бабушки и мамы за мокрую постель и одежду. Отца в его жизни почти не было: попавшего в плен к фашистам командира партизанского отряда освободили американские войска, а на родине его арестовали сразу же после возвращения. Он погиб, работая в лесах Коми АССР. Чикатило пошёл в первый класс в 1944 году и стал объектом постоянных издевательств и насмешек со стороны одноклассников.

В семье его пугали рассказами о съеденном из-за голода старшем брате . Фото © Wikipedia

Жуткие рассказы о голодоморе 1932–33 годов и съеденном соседями старшем брате часто не давали мальчику спать. По объяснению матери он был выкраден и съеден обезумевшими от истощения селянами. Есть версия, что его съели сами родители. Однако подтверждений этой версии обнаружено не было. Известно, что в детстве будущий маньяк панически боялся выходить на улицу.

Клеймо с детства — "сын врага народа" . Фото © gettyimages

В 1954 году Чикатило получил школьный аттестат и попытался поступить в МГУ, но не прошёл по конкурсу. По его словам, клеймо врага народа также стало ещё одним его комплексом и "кормило внутреннего зверя". Он получил техническое образование. Последовавшая за этим служба в армии стала новым источником обид, унижений и сексуального насилия.

Первое сексуальное удовольствие он испытал, почувствовав страх своей обидчицы . Фоторобот "ростовского потрошителя". Фото © Wikipedia

По его признанию, когда он учился в десятом классе, во двор заглянула соседская девчонка и начала его унижать. Он не выдержал — повалил её на землю и прижал своим телом. Жертва испугалась и начала истошно кричать. Это доставило ему невероятное удовлетворение. Такое яркое переживание запомнилось и со временем потребовало повторения. Так формировалась болезненная психика будущего "ростовского потрошителя".

Преподаватель-извращенец . Фото © ТАСС / Кузярин Анатолий

Начавшаяся было успешная карьера учителя прервалась из-за его страсти подглядывать за детьми, мастурбировать, лапать мальчиков и домогаться девочек.

В 1965 году он занял должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. Но и тут дети постоянно смеялись, издевались над ним, застав его за мастурбацией. В 1979 году он перешёл работать в школу-интернат № 32. Затем был учителем русского языка и литературы, завучем. А позднее — директором школы. Но этот стремительный и удачный карьерный взлёт был прерван: поступили жалобы на грязные домогательства со стороны учителя от двух учениц. Чикатило перевёлся мастером производственного обучения в Новошахтинское ГПТУ № 39, где проработал четыре года.

Импотент и примерный семьянин . Фото © gettyimages

В 1963 году он познакомился с подругой своей сестры. Через полтора месяца они поженились. Вскоре у них родилась дочь, затем сын. Как-то на допросе маньяк откровенничал и рассказывал, что страдал импотенцией. Но жена оказалась понимающей и не упрекала его. Да и детей она всё-таки родила. Впоследствии дочь отказалась от отца ещё задолго до ареста: он приставал к её сыну, собственному внуку. А сын продолжал утверждать, что у него был самый лучший папа.

За первую жертву маньяка расстреляли невинного человека . Фото © ТАСС / Недеря Олег

Первой жертвой маньяка стала девятилетняя Елена Закотнова. Он выбросил её тело в реку Грушевку. Но ответил за это преступление совершенно другой человек — был расстрелян бывший осуждённый за изнасилование Александр Кравченко.

Рядом с домом Кравченко была обнаружена кровь жертвы. Есть версия, что когда Чикатило нёс труп к реке, то останавливался около дома Кравченко. Вероятно, тюремное прошлое подозреваемого увело следствие по ложному следу. Подвела и экспертиза спермы, в которой нашли кровь убийцы четвёртой группы (AB), в то время как у Чикатило она была второй (A). Следователи были убеждены, что у убийцы группа крови (AB), то есть Чикатило не подходил по составленному "профилю" преступника. Криминалисты до сих пор гадают, подвела ли следователей тогда несовершенная техника или виной всему небрежность экспертов. Да и жена Чикатило объявила, что он во время убийства был дома, чем и обеспечила настоящему маньяку алиби.

Чикатило варил и ел человечину . Фото © shutterstock

После рассказов бабушки о съеденном старшем брате в годы голодомора он всю жизнь интересовался — каково на вкус человеческое мясо.

После первого убийства насильник затаился на три года. Но его психическое напряжение росло: его продолжало угнетать собственное половое бессилие, образ тщедушного неудачника, над которым все смеялись и издевались. Всё это и безнаказанность за первое преступление стали поводом выйти на кровавую тропу. И с 1982 года началась серия жутких убийств, которые случались в лесополосе возле железной дороги на отрезке Ростов — Шахты.

Туда постоянно выезжали опергруппы, привозили родственников на опознание. Сотрудников органов поражала невероятная жестокость, с которой маньяк расправлялся со своими жертвами. После ареста в ходе следствия выяснилось, что однажды маньяк взял с собой котелок и сварил фрагмент тела жертвы.

Чикатило дважды обманывал следствие . Фото © gettyimages

В 1984 году Чикатило опять задержали: участкового инспектора насторожило его странное поведение, а в чемодане оказались вазелин, грязное полотенце, ножи и верёвки. Проведённая экспертиза оказалась неточной, как и в первый раз, и её результаты свидетельствовали о несовпадении группы крови и спермы. Убийцу вновь отпустили.

После этого ещё шесть лет маньяк продолжал убивать, пока в 1990 году его не задержали. Чикатило был на железнодорожном вокзале, где молоденький сержант милиции попросил предъявить документы и запомнил его фамилию. Потом следователи проанализировали факты его биографии и решили: нужно брать!

Следствие длилось ещё два года, пока в 1992 году маньяку не вынесли смертный приговор. Его обвинили в 56 убийствах. Приговор был встречен бурными аплодисментами присутствовавших: в зале всё это время находились родственники растерзанных жертв, теряя сознание от жутких подробностей убийств.

Когда Чикатило понял, что судья не собирается отправлять его на психиатрическую экспертизу, он начал вести себя неадекватно: дико кричал за решёткой, объявлял, что он беременный или кормящая мать, снимал брюки и демонстрировал половые органы.

Эти уловки оказались бесполезными: суд признал его виновным. Его казнили в новочеркасской тюрьме 14 февраля 1994 года.