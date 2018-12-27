Только могила исправит... Марат Башаров избил новую жену, сломав ей нос

44-летний российский актёр Марат Башаров жестоко избил свою жену Елизавету и сломал ей нос. В настоящий момент 32-летняя женщина находится в больнице, сообщает "СтарХит".

Об избиении девушки сообщил её брат Фёдор. Мужчина рассказал, что Марат Башаров набросился на супругу в приступе ярости. Из-за полученных травм женщина была вынуждена обратиться в травмпункт, где ей диагностировали перелом носа. Теперь Елизавета приходит в себя в больнице.

Это произошло сегодня. Она находится в больнице. Фёдор

По словам Фёдора, Башаров уже не в первый раз избивает его сестру, однако ранее это старались на афишировать. Так, в прошлом году женщина была доставлена в больницу с травмой руки. Тем не менее она не только не ушла от буйного супруга, но и хвалила его в интервью, называя заботливым папой их общего сына Марселя.

Елизавета — не первая жертва домашнего тирана. Ранее Башаров уже поднимал руку на возлюбленных, а своей бывшей жене Екатерине Архаровой он также сломал нос. Однако женщина не стала писать заявление на актёра, поэтому он избежал наказания, отделавшись порицанием со стороны коллег. Последует ли Елизавета примеру своей предшественницы, пока не известно.