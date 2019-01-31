Избитая жена Марата Башарова, которой он сломал нос, вышла в свет вместе с ним

Елизавета Башарова, избитая мужем накануне Нового года, пришла на премьеру фильма "Русский бес" вместе с ним, сообщает Cosmopolitan. Похоже, сломанный нос показался Елизавете недостаточным аргументом для развода с актёром.

27 декабря Елизавета Башарова оказалась в больнице с закрытым переломом носа. Её брат сообщил журналистам, что женщину избил супруг — популярный актёр Марат Башаров. Поверить в эту версию было нетрудно, ведь Башаров уже не в первый раз поднимает руку на женщин. Об этом напомнила и его бывшая жена Екатерина Архарова.

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Впрочем, в отличие от своей предшественницы, Елизавета Башарова решила не разводиться с драчливым актёром. Об этом свидетельствует тот факт, что 29 января они вместе появились на премьере фильма "Русский бес". Супруги позировали фотографам и, по словам свидетелей, мило общались.

На своей странице в "Инстаграме" Елизавета никак не комментирует ни инцидент с избиением, ни внезапное воссоединение с Маратом. Вместо этого она выкладывает фотографии сына, возможно, намекая на причину, по которой вынуждена сохранять брак.