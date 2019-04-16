Не прошло и месяца после развода Башарова, как его застукали с новой девушкой

Не так давно актёр развёлся со своей третьей супругой и матерью своего ребёнка. Но печалился, судя по всему, недолго.

44-летнего артиста, известного своим бурным нравом, застали в объятиях новой возлюбленной. Башаров в компании друзей отправился в Сочи на хоккейный турнир, сообщил источник изданию Starhit. Его удалось запечатлеть в игривом настроении в обществе неизвестной дамы, с которой, актёр, вероятно, там и познакомился.

Похоже, женщины просто липнут к артисту, несмотря на его дурную славу о том, что он поколачивает своих жён. Так, в декабре прошлого года его супруга Елизавета попала в больницу со сломанным носом. В итоге отношения пары закончились бракоразводным процессом. Причиной его буйства считают злоупотребление спиртным.

Примечательно и то, что его экс-избранницы до последнего старались защищать нерадивого мужа. Они хвалили его в интервью и отказывались писать заявления в полицию.

Только могила исправит... Марат Башаров избил новую жену, сломав ей нос