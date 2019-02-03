15 фото, сделанных за кадром фильмов Marvel, после которых вы не будете прежними

Когда видишь фильмы со сложной компьютерной графикой без привычного CGI или актёров в процессе накладывания грима, ощущаешь, как магия кино буквально растворяется в воздухе.
Железный человек и Танос на самом деле отлично ладят.
От плохого зрения не спасёт даже камень бесконечности. Вижен тому пример.
Чтобы позеленеть, Гаморе недостаточно одной лишь зависти.
А вот именно так выглядел Халк в фильме "Тор-3: Рагнарёк".
А так — енот Ракета из "Стражей галактики".
Вы ещё можете вспомнить его в этом эпизоде:
Вот так выглядела битва на планете Титан.
А Гамора вполне разбирается в музыке и не прочь "запилить" селфи.
А это, наверное, то, что происходит в камне души, — наконец-то встретились Гамора и барби-сайз Гамора.
Йонду из "Стражей галактики" любит подбирать не только бездомных детей.
А это пробы Гаморы в "Звёздные войны: Атака клонов". Правда, неудачные, она прошла только в "Стражей галактики".
Бог грома или нет, но даже Тору нужен дублёр.
Если у вас трудности с тем, чтобы правильно подобрать себе тональник, подумайте, каково Гаморе.
Теперь понятно, зачем ей столько работать, цены на косметику сейчас кусаются.
Типичная картина — дети, как всегда, уткнулись в свои телефоны.
При взгляде на эти фото сразу осознаёшь, насколько тяжела актёрская доля. Надеемся, что не подпортили вам впечатление от грядущих премьер. Приятного просмотра!
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