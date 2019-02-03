15 фото, сделанных за кадром фильмов Marvel, после которых вы не будете прежними

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15 фото, сделанных за кадром фильмов Marvel, после которых вы не будете прежними

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Как на самом деле выглядят Халк и енот Ракета, чем занимается Гамора в свободное время и что Железный человек на самом деле думает о Таносе, вы узнаете из подборки Buzzfeed.

Когда видишь фильмы со сложной компьютерной графикой без привычного CGI или актёров в процессе накладывания грима, ощущаешь, как магия кино буквально растворяется в воздухе.

Железный человек и Танос на самом деле отлично ладят.

<p>Фото © Instagram/robertdowneyjr</p>

От плохого зрения не спасёт даже камень бесконечности. Вижен тому пример.

<p>Фото © Instagram/paulbettany</p>

Чтобы позеленеть, Гаморе недостаточно одной лишь зависти.

<p>Фото © Instagram/zoesaldana</p>

А вот именно так выглядел Халк в фильме "Тор-3: Рагнарёк".

<p>Фото © Instagram/markruffalo</p>

А так — енот Ракета из "Стражей галактики".

<p>Фото © Instagram/jamesgunn</p>

Вы ещё можете вспомнить его в этом эпизоде:

<p>Фото © Instagram/jamesgunn</p>

Вот так выглядела битва на планете Титан.

<p>Фото © Instagram/robertdowneyjr</p>

А Гамора вполне разбирается в музыке и не прочь "запилить" селфи.

<p>Фото © Instagram/zoesaldana</p>

А это, наверное, то, что происходит в камне души, — наконец-то встретились Гамора и барби-сайз Гамора.

<p>Фото © Instagram/zoesaldana</p>

Йонду из "Стражей галактики" любит подбирать не только бездомных детей.

<p>Фото © Instagram/jamesgunn</p>

А это пробы Гаморы в "Звёздные войны: Атака клонов". Правда, неудачные, она прошла только в "Стражей галактики".

<p>Фото © Instagram/zoesaldana</p>

Бог грома или нет, но даже Тору нужен дублёр.

<p>Фото © Instagram/chrishemsworth</p>

Если у вас трудности с тем, чтобы правильно подобрать себе тональник, подумайте, каково Гаморе.

<p>Фото © Instagram/zoesaldana</p>

Теперь понятно, зачем ей столько работать, цены на косметику сейчас кусаются.

<p>Фото © Instagram/zoesaldana</p>

Типичная картина — дети, как всегда, уткнулись в свои телефоны.

<p>Фото © Instagram/jamesgunn</p>

При взгляде на эти фото сразу осознаёшь, насколько тяжела актёрская доля. Надеемся, что не подпортили вам впечатление от грядущих премьер. Приятного просмотра!

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