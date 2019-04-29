Интриги Халка, Муравья и Таноса. Чем занимались Мстители до Войны Бесконечности?

До того как встать на защиту Вселенной, многие герои Marvel боролись за любовь, а Танос специализировался на спасении подростков, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Порой кажется, что не было бы киновселенной Marvel, и мы бы не узнали, как прекрасны и замечательны участвующие в этой франшизе актёры и актрисы. На самом деле, большинство из них, прежде чем стать фантастическими героями, выступали в роли фантастических любовников.

Пальмы, солнце и дорогой особняк могут вывести из себя кого угодно. Особенно если вопрос касается того, кто сегодня выносит мусор. Марк Руффало, или привычный нам Халк, всю свою супергеройскую мощь получил благодаря десяткам ромкомов.

Крис Эванс, прежде чем разбивать черепа нацистов и агентов "Гидры", разбивал сердца американских красоток.

Капитан Марвел получила свою силу не благодаря расе Крии, а с помощью богатого шейха, готового ради её горящих глаз на всё.

Пол Беттани в своё время любил не Алую Ведьму, а простую Кирстен Данст. За её сердце, кстати, боролся когда-то и Халк в фильме "Вечное сияние чистого разума", но там у Марка Руффало ничего не вышло, а здесь Вижн имеет все шансы.

Вряд ли Бритни Спирс могла себе представить, что снимется в фильме с приёмной дочерью Таноса и одним из самых беспощадных убийц киновселенной — Гаморой.

Первый фильм, в котором засветился Джош Бролин ("Балбесы"), сразу был хитом. Детская приключенческая комедия, снятая Стивеном Спилбергом в 1985 году, открыла врата между измерениями, через которые в мир пришёл самый добрый титан — Танос.

Бороться с насекомыми в туалете и ванной — то ещё удовольствие. Если в твоём туалете завёлся Человек-муравей — крась губы и готовься к свиданию. Прежде чем стать Муравьём, Пол Радд снялся в множестве ромкомов и знает о любви всё.

Разумеется, Звёздный Лорд, в быту откликающийся на имя-фамилию Крис Пратт, до встречи с Гаморой не мог пропустить ни одной юбки. После встречи с Гаморой, понятно, завязал — рискованно.

Ну, Надежду Крупскую, в смысле Скарлетт Йохансон, представлять никому не нужно. Наталья Романофф, символизирующая собой смертоносную красоту России, может убить вас любым подручным предметом или посидеть с ребёнком.

Некоторым кажется, что единственная суперсила Пеппер Поттс — утихомиривать Железного человека. Однако до знакомства с миллиардером и филантропом Гвинет Пэлтроу вполне могла разбить сердце опять-таки Халка, вчитайтесь в список актёров.

Железный человек, до того как стать знаменитым, работал простым учителем, который подсказывал прыщавым юнцам, как себя вести с девушками.

Сиятельная Небула, точнее, Карен Гиллан. Ничто человеческое, как можете видеть, не чуждо киборгу-убийце в элегантной шляпке.

Ну и наконец, разумеется, тот самый Енот, которому нужна ваша нога и ваш глаз, чтобы завершить создание какого-нибудь разрушительного оружия. Для нас с вами голос Бредли Купера, озвучивавшего Ракету, в целом ничего не значит. Но согласитесь, он вписывается в эту компанию идеально.