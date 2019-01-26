Марго Робби назвала вопрос, который бесит её больше всего во время интервью

28-летняя звезда "Волка с Уолл-стрит" и "Отряда самоубийц" рассказала, какой вопрос больше всего раздражает её, когда у неё берут интервью. Оказывается, актриса приходит в ярость, если её спрашивают, когда она заведёт ребёнка, сообщает Sky News.
После свадьбы я только и слышу, что о детях. Меня это бесит. Как смеют другие люди диктовать, что мне делать со своим собственным телом? Это что-то типа социального контракта: сначала брак, затем ребёнок. Но я буду поступать так, как сочту нужным
Марго Робби
Марго Робби вышла замуж в 2016 году. Её избранником стал режиссёр Том Акерли, который выступил продюсером картин "Тоня против всех" и "Конченая", где актриса сыграла главные роли.
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