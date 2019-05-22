Папарацци засняли Марго Робби на пляже, и её фигуре может позавидовать любой

Австралийская актриса отправилась на кинофестиваль в Канны, Франция, а в перерыве решила насладиться коротким отдыхом.

Папарацци засняли 28-летнюю звезду "Отряда самоубийц" на пляже Иден-Рок. Для отдыха девушка выбрала закрытый белый купальник, но даже это не скрыло прекрасную фигуру актрисы. Недаром именно ей досталась роль фигуристки в фильме "Тоня против всех".

Артистка и тут продемонстрировала, что в отличной форме, грациозно ныряя с высоты. Она не пожалела волосы и не стала собирать их или прятать под шапочкой, благодаря чему кадры стали ещё эффектнее.

Актриса приехала в Канны на премьеру ленты Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Робби сыграла в нём американскую актрису и модель Шэрон Тейт, которую жестоко убили, когда она была беременна. Партнёрами по фильму стали Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Серябкина устроила фотосессию в закрытом купальнике, но даже он ничего не скрыл