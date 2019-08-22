Марго Робби выставила себя на посмешище, выложив фото с неудачного ракурса

Конечно, исключительно визуально. Звезда Голливуда опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с новой фотосессии, но фанаты не оценили.

Австралийская актриса Марго Робби известна своими ролями в фильме "Отряд самоубийц" и последней картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Недавно она поделилась с фанатами своими фотографиями для австралийского Vogue. Но один кадр вызвал бурные обсуждения в Сети, ведь на нём отсутствовала одна важная деталь.

На снимке актриса приняла довольно странную позу, из-за чего кажется, будто у неё всего одна нога, да и та — необычайно непропорциональная. Подписчики в комментариях ломают голову, как так вышло, что этот кадр увидел свет, а не был сразу же ликвидирован. Ведь удачным его назвать сложно.

Окей, Google, где вторая нога? Пользователь Instagram

Очень мило, но что там у вас происходит с ногами? Пользователь Instagram

Нашлись и те, кто иронично предположили, что на фотосессии Марго просто отрубили ногу. Впрочем, были и варианты, более похожие на правду. Например, неудачи на пост-обработке.

Какой смысл отрезать ей ногу? Очевидно, это неправильный угол обзора Пользователь Instagram

Как так вышло, что фотошоп заменил твои прекрасные ноги на лапку фламинго? Пользователь Instagram

Папарацци засняли Марго Робби на пляже, и её фигуре может позавидовать любой