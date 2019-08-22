Марго Робби выставила себя на посмешище, выложив фото с неудачного ракурса

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Фото © Instagram/margotrobbie

Конечно, исключительно визуально. Звезда Голливуда опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с новой фотосессии, но фанаты не оценили.

Австралийская актриса Марго Робби известна своими ролями в фильме "Отряд самоубийц" и последней картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Недавно она поделилась с фанатами своими фотографиями для австралийского Vogue. Но один кадр вызвал бурные обсуждения в Сети, ведь на нём отсутствовала одна важная деталь.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/margotrobbie" target="_blank">margotrobbie</a></p>

На снимке актриса приняла довольно странную позу, из-за чего кажется, будто у неё всего одна нога, да и та — необычайно непропорциональная. Подписчики в комментариях ломают голову, как так вышло, что этот кадр увидел свет, а не был сразу же ликвидирован. Ведь удачным его назвать сложно.

Окей, Google, где вторая нога?

Пользователь Instagram

Очень мило, но что там у вас происходит с ногами?

Пользователь Instagram

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/margotrobbie" target="_blank">margotrobbie</a></p>

Нашлись и те, кто иронично предположили, что на фотосессии Марго просто отрубили ногу. Впрочем, были и варианты, более похожие на правду. Например, неудачи на пост-обработке.

Какой смысл отрезать ей ногу? Очевидно, это неправильный угол обзора

Пользователь Instagram

Как так вышло, что фотошоп заменил твои прекрасные ноги на лапку фламинго?

Пользователь Instagram

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/margotrobbie" target="_blank">margotrobbie</a></p>

Папарацци засняли Марго Робби на пляже, и её фигуре может позавидовать любой

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