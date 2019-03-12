Мария Вэй не такой уж невинный бьюти-блогер. В Сети нашли её фото для фетишистов

Неловкая ситуация произошла недавно с известной 26-летней блогершей Марией Вэй. В Сети нашли её старые фото для очень странного фетишистского сайта, и что тут началось, пишет Super.

Судя по всему, эти снимки — дела давно минувших дней. Однако мнения на этот счёт разделились. Кто-то, как всегда, сравнил подобные фото с проституцией, кто-то просто пожимал плечами (будем честны, на фото изображены странные вещи, но довольно безвредные), а кто-то вообще засомневался, что на фото — та самая Маша.

Но нет, это действительно она. Девушка решила высказаться по поводу такого громкого дела, и она сделала это в привычном стиле — сняла видео, где пояснила, что на фото действительно изображена она, но снималась для сайта всего однажды. Фотосессия показалась ей сначала смешной, потом странной, а затем очень напугала.

Пользователи хотели бы поддержать и пожалеть Машу, но проблема в том, что на сайте с фетиш-фото эта фотосессия в профиле девушки — не единственная. Судя по цвету волос Маши и одежде, эти фото были сделаны в другое время. Да и в видеообъяснении девушка говорит только об одном случае и никак не комментирует остальные.

Этот прокол в Сети не обошли стороной ни пользователи, ни коллеги девушки по YouTube, сняв несколько не самых добрых видео.

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