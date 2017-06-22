Российский дипломат Мария Захарова написала песню для певицы Наргиз

Верните память,

Вернитесь сами,

Я отмолю вас всех слезами.

Земля и небо слились навечно.

Как это больно, бесчеловечно.

Такими словами откроется одно из самых значимых для столицы мероприятий — Московский международный кинофестиваль. Трогательные строчки исполнит певица Наргиз, презентуя новую песню "Верните память". Автором композиции "Верните память" выступила Мария Захарова — официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Дипломат посвятила слова и мелодию российским участникам военных событий в Сирии, которые на протяжении уже нескольких лет сражаются с международным терроризмом. Поводом для исполнения песни на открытии ММКФ стал День памяти и скорби, когда Россия вспоминает погибших когда-либо за Родину. "Я всегда буду помнить о том, какая большая честь мне была оказана Максом Фадеевым, Наргиз, Никитой Сергеевичем Михалковым", — поделилась эмоциями Мария Захарова.

— Когда читаешь о подвигах наших предков в книгах — понимаешь и осознаёшь, — рассказала Захарова. — Но когда современники, твои сверстники отдают жизнь в тот самый момент, когда ты наслаждаешься мирной жизнью, и делают это именно для того, чтобы мы могли это делать, сложно оставаться в стороне. После трагедии с российским самолётом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в душе что-то перевернулось. Трагедия стала общей и моей личной. Пришёл текст и мелодия. Я опубликовала стихи в своих социальных сетях и получила много комментариев о том, что это не просто стихи, это песня — и её нужно записывать на студии. Как будто люди почувствовали. Но после того как я получила очень искреннее письмо от совершенно незнакомой женщины — Марал Якшиевой, которая сказала, что такая песня нужна, что она необходима, — я решилась, вместе с ней записали демо. Потом я рассказала об этой истории Максиму Фадееву. Послушав песню, он предложил записать её профессионально и сказал, что лучше Наргиз её никто не исполнит. То, как её спела Наргиз, меня поразило: проникновенно, пропустив через своё сердце... Ей удалось передать то, что эта боль и общая, и каждого из нас. Никита Сергеевич Михалков предложил именно этой композицией открывать Московский международный кинофестиваль в честь Дня памяти и скорби. Я всегда буду помнить о том, какая большая честь мне была оказана Максом Фадеевым, Наргиз, Никитой Сергеевичем Михалковым и, главное, теми совершенно незнакомыми мне людьми, которые настояли пройти этот путь до конца.

В свою очередь Наргиз рассказала Лайфу о работе с музыкальным материалом, написанным российским дипломатом.

— "Верните память" — непростое произведение, глубоко пережитое автором. Передо мной встала нелёгкая задача, справиться с которой мне выпала великая честь. Я бесконечно благодарна Марии и Максиму за доверие и веру в мои силы исполнить это произведение в знаменательную дату чествования памяти, — заключила Наргиз.