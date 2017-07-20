Мария Кожевникова в третий раз стала мамой

Актриса, бывший депутат Госдумы и просто красавица Мария Кожевникова стала многодетной матерью. Знаменитость тщательно скрывала беременность: в социальных сетях Мария публиковала старые снимки либо фотографировала только лицо. Паблику Super удалось узнать, что на днях в одной из московских клиник Кожевникова родила малыша. Пол новорождённого пока неизвестен. По информации ресурса Мария уже выписалась из больницы домой, где маму с нетерпением ждали двое сыновей — трёхлетний Иван и двухлетний Максим.