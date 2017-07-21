Первые фото многодетной Марии Кожевниковой с новорождённым сыном

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Первые фото многодетной Марии Кожевниковой с новорождённым сыном

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32-летняя актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова стала многодетной матерью. Третий сын Марии появился на свет в одной из столичных клиник. Малыш родился весом четыре килограмма, имя ребёнка пока неизвестно. На днях молодая мама с новорождённым малышом вернулась из роддома домой, где её с нетерпением ждали сыновья Иван и Максим. По информации Super, Мария чувствует себя хорошо: девушка проводит много времени на свежем воздухе, гуляя с сыновьями. Super публикует эксклюзивные кадры с одной из прогулок в парке.

Напомним, Мария Кожевникова и её муж Евгений Васильев тщательно оберегают личную жизнь. О своей беременности актриса не стала сообщать поклонникам: в социальных сетях Мария публиковала старые снимки либо фотографировала только лицо.

<p>Фото: <a href="http://super.ru/" target="_blank">SUPER</a></p>

<p>Фото: <a href="http://super.ru/" target="_blank">SUPER</a></p>

<p>Фото: <a href="http://super.ru/" target="_blank">SUPER</a></p>

<p>Фото: <a href="http://super.ru/" target="_blank">SUPER</a></p>

<p>Фото: <a href="http://super.ru/" target="_blank">SUPER</a></p>

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