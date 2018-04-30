Кругом обман! 20 примеров самого лютого и убогого маркетинга

Парень наконец-то понял, почему дезодорант заканчивается слишком быстро. Даже запечатанный он выглядит так
Шоколадная печенька без шоколада. Просто кондитер забывчивый
Главное, чтобы правда не вскрылась... Ой!
Чашка-неваляшка. Или нет
Клея, конечно, мало, зато идея оригинальная
Некоторые хитрецы делают кнопку отмены на зелёном фоне
Человек-паук не в форме. Совсем
Сосиска. В тесте.
Такие шоколадные сюрпризы уже почти стали нормой. Подумаешь: не Дед Мороз, а степная "каменная баба"
Ожидание — реальность
Мальчик купил вулкан. Всё как на картинке, парень, неси огнетушитель!
Когда говорят про закрытый балкон в квартире, вряд ли представляешь себе такое. Спасибо, риелторы
Как наполняют детские подарки. Сразу видно, от души
Этот шар и сам не рад, что так вышло
Чуткий производитель просто заботиться о твоей талии, малыш
Пусть сначала докажут, что единороги выглядят по-другому
Опять немного напутали с размерами
Кажется, эту пиццу уже кто-то ел
Дорогая, я уменьшил... обед
У этой куртки просто кость широкая
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