Кругом обман! 20 примеров самого лютого и убогого маркетинга

Даже плохую вещь можно продать, если знать как. Недобросовестные маркетологи ловко играют с чувствами покупателей. И иногда даже бессмысленная бракованная безделушка кажется важной и желанной. Самые мерзкие уловки — в подборке Лайфа.

Парень наконец-то понял, почему дезодорант заканчивается слишком быстро. Даже запечатанный он выглядит так

Шоколадная печенька без шоколада. Просто кондитер забывчивый

Главное, чтобы правда не вскрылась... Ой!

Чашка-неваляшка. Или нет

Клея, конечно, мало, зато идея оригинальная

Некоторые хитрецы делают кнопку отмены на зелёном фоне

Человек-паук не в форме. Совсем

Сосиска. В тесте.

Такие шоколадные сюрпризы уже почти стали нормой. Подумаешь: не Дед Мороз, а степная "каменная баба"

Ожидание — реальность

Мальчик купил вулкан. Всё как на картинке, парень, неси огнетушитель!

Когда говорят про закрытый балкон в квартире, вряд ли представляешь себе такое. Спасибо, риелторы

Как наполняют детские подарки. Сразу видно, от души

Этот шар и сам не рад, что так вышло

Чуткий производитель просто заботиться о твоей талии, малыш

Пусть сначала докажут, что единороги выглядят по-другому

Опять немного напутали с размерами

Кажется, эту пиццу уже кто-то ел

Дорогая, я уменьшил... обед

У этой куртки просто кость широкая