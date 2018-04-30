Кругом обман! 20 примеров самого лютого и убогого маркетинга

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Кругом обман! 20 примеров самого лютого и убогого маркетинга

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Фото © Соцсети

Даже плохую вещь можно продать, если знать как. Недобросовестные маркетологи ловко играют с чувствами покупателей. И иногда даже бессмысленная бракованная безделушка кажется важной и желанной. Самые мерзкие уловки — в подборке Лайфа.

Парень наконец-то понял, почему дезодорант заканчивается слишком быстро. Даже запечатанный он выглядит так

<p>Фото © Соцсети</p>

Шоколадная печенька без шоколада. Просто кондитер забывчивый

<p>Фото © Соцсети</p>

Главное, чтобы правда не вскрылась... Ой!

<p>Фото © Соцсети</p>

Чашка-неваляшка. Или нет

<p>Фото © Соцсети</p>

Клея, конечно, мало, зато идея оригинальная

<p>Фото © Соцсети</p>

Некоторые хитрецы делают кнопку отмены на зелёном фоне

<p>Фото © Соцсети</p>

Человек-паук не в форме. Совсем

<p>Фото © Соцсети</p>

Сосиска. В тесте.

<p>Фото © Соцсети</p>

Такие шоколадные сюрпризы уже почти стали нормой. Подумаешь: не Дед Мороз, а степная "каменная баба"

<p>Фото © Соцсети</p>

Ожидание — реальность

<p>Фото © Соцсети</p>

Мальчик купил вулкан. Всё как на картинке, парень, неси огнетушитель!

<p>Фото © Соцсети</p>

Когда говорят про закрытый балкон в квартире, вряд ли представляешь себе такое. Спасибо, риелторы

<p>Фото © Соцсети</p>

Как наполняют детские подарки. Сразу видно, от души

<p>Фото © Соцсети</p>

Этот шар и сам не рад, что так вышло

<p>Фото © Соцсети</p>

Чуткий производитель просто заботиться о твоей талии, малыш

<p>Фото © Соцсети</p>

Пусть сначала докажут, что единороги выглядят по-другому

<p>Фото © Соцсети</p>

Опять немного напутали с размерами

<p>Фото © Соцсети</p>

Кажется, эту пиццу уже кто-то ел

<p>Фото © Соцсети</p>

Дорогая, я уменьшил... обед

<p>Фото © Соцсети</p>

У этой куртки просто кость широкая

<p>Фото © Соцсети</p>

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