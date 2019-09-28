Ушёл Марк Захаров — один из величайших режиссёров театра и кино

Мы сейчас много будем говорить о том, что "ушла эпоха", "таких больше нет" и прочие очевидные вещи. Будем вспоминать великие фильмы "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Убить дракона", спектакли "Поминальная молитва", "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль" и все остальные.

В истории (в том числе в истории театра) много больших имён, но единицы меняли историю.

Марк Захаров не только руководил самым известным и самым успешным театром Советского Союза, а потом — новой России. Захаров создал стиль. В последние годы жизни его часто кулуарно обвиняли в самоцитировании. Но стиль его был настолько эксклюзивен и настолько его, что он мог себе это позволить.

"Ленком" был самым успешным театром несколько десятилетий.

Такого долголетия в успехе не было ни у одного театра. Захаров создал и свой стиль, свою систему управления, исключающую демократию в театре. Хотя сам Захаров придерживался осторожно либеральных взглядов. Диктатура, которую он декларировал в театре, дала уникальный результат. В жёстком управлении был создан единый организм, каждый в котором определённой группы крови — "захаровец".

Многие "захаровцы" тоже уже вписаны в историю: Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Караченцов, Леонид Броневой и многие другие... Те, кто будет продолжать его дело, — Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко, Виктор Раков, Наталья Щукина, Анна Большова и другие осиротевшие сегодня сотрудники театра "Ленком".

Марк Захаров оставил много учеников, но не оставил преемника. Наверное, потому, что у таланта не может быть преемников.

Этот уход был ожидаем давно, но пустота, которая осталась, навсегда останется пустотой.

Марк Анатольевич много болел — несколько операций на сердце, перелом шейки бедра несколько лет назад... Госпитализировали в конце лета с двусторонним воспалением лёгких. Так Захаров невольно повторил путь своего легендарного Резанова из "Юноны и Авось": "С престолами шутил, а умер от простуды".

Светлая и вечная память. Спасибо.