Марк Уолберг шокировал результатом тренировок, ради которых вставал посреди ночи

В своём инстаграм-аккаунте 48-летний голливудский актёр Марк Уолберг опубликовал свежую фотографию, демонстрирующую отличную форму суперзвезды. Фанаты под впечатлением.

Последние шесть месяцев в жизни актёра не были простыми. Его режим дня уже стал легендой в мире спорта. Каждый день мужчина вставал в 2:30 и ложился уже в 19:30. За день он успевал два раза сходить на тренировки, провести время с семьёй, поработать и даже оставалось время на гольф.

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Конечно, поклонники актёра были впечатлены его физической формой. Особенно если учесть, что всего через пару лет Марку исполнится 50, пишет Ladbible.

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Но нашлись и те, кто обратил внимание совсем не на гору мышц. Им стало интересно, что это за парень справа, который держит два самурайских меча и ехидно смотрит прямо в камеру.

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