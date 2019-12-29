Марк Уолберг шокировал результатом тренировок, ради которых вставал посреди ночи

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Фото © Instagram/markwahlberg

В своём инстаграм-аккаунте 48-летний голливудский актёр Марк Уолберг опубликовал свежую фотографию, демонстрирующую отличную форму суперзвезды. Фанаты под впечатлением.

Последние шесть месяцев в жизни актёра не были простыми. Его режим дня уже стал легендой в мире спорта. Каждый день мужчина вставал в 2:30 и ложился уже в 19:30. За день он успевал два раза сходить на тренировки, провести время с семьёй, поработать и даже оставалось время на гольф.

Шесть месяцев на спортивном питании и тренировках F45! Вдохновлённый, чтобы стать лучшей версией себя

Марк Уолберг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6QuQL1h700" target="_blank">markwahlberg</a></p>

Конечно, поклонники актёра были впечатлены его физической формой. Особенно если учесть, что всего через пару лет Марку исполнится 50, пишет Ladbible.

Марк, ты — настоящее вдохновение

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Но нашлись и те, кто обратил внимание совсем не на гору мышц. Им стало интересно, что это за парень справа, который держит два самурайских меча и ехидно смотрит прямо в камеру.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6QuQL1h700" target="_blank">markwahlberg</a></p>

Извините, но всё моё внимание — на парне, который держит две катаны за клинки

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