Цукерберг убил козу электорошокером, чтобы угостить главу "Твиттера" сырым мясом

Основатель Facebook удивил коллегу эксцентричным поступком, пригласив его к себе домой на ужин.

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на глазах у главы "Твиттера" Джека Дорси выстрелил в одну из своих домашних коз из электрошокера, после чего поручил мяснику разделать тушу животного. Об этом Дорси рассказал в интервью журналу Rolling Stone.

В жизни Марка был период, когда он в течение года ел мясо только тех животных, которых убивал сам. В Пало-Альто действует правило, согласно которому владелец земли имеет право завести до шести особей домашнего скота. Марк разводил коз Джек Дорси

В тот же день Цукерберг пригласил коллегу к себе домой на ужин. Главным блюдом вечера стала козлятина, которую он приготовил сам. По словам Дорси, глава Facebook поместил мясо в печь, а через полчаса заявил, что оно готово, и подал к столу.

Он приготовил ту самую козу. Мясо было холодным. В тот вечер я решил обойтись салатом Джек Дорси

На вопрос о том, какое именно оружие использовал основатель Facebook для убийства козы, Дорси ответил, что это был электрошоковый пистолет с лазерным прицелом. После выстрела Цукерберг добил животное ножом, уточнил глава "Твиттера".

Сотрудники Facebook, уволенные за инакомыслие, раскрыли тайны империи Цукерберга