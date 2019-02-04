Цукерберг убил козу электорошокером, чтобы угостить главу "Твиттера" сырым мясом

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Цукерберг убил козу электорошокером, чтобы угостить главу "Твиттера" сырым мясом

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Основатель Facebook удивил коллегу эксцентричным поступком, пригласив его к себе домой на ужин.

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на глазах у главы "Твиттера" Джека Дорси выстрелил в одну из своих домашних коз из электрошокера, после чего поручил мяснику разделать тушу животного. Об этом Дорси рассказал в интервью журналу Rolling Stone.

В жизни Марка был период, когда он в течение года ел мясо только тех животных, которых убивал сам. В Пало-Альто действует правило, согласно которому владелец земли имеет право завести до шести особей домашнего скота. Марк разводил коз

Джек Дорси

<p>Джек Дорси. Фото: © <a href="https://twitter.com/jack/media" target="_blank">Twitter/jack</a></p>

В тот же день Цукерберг пригласил коллегу к себе домой на ужин. Главным блюдом вечера стала козлятина, которую он приготовил сам. По словам Дорси, глава Facebook поместил мясо в печь, а через полчаса заявил, что оно готово, и подал к столу.

Он приготовил ту самую козу. Мясо было холодным. В тот вечер я решил обойтись салатом

Джек Дорси

<p>Марк Цукерберг. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/zuck/?hl=ru" target="_blank">Instagram/zuck</a></p>

На вопрос о том, какое именно оружие использовал основатель Facebook для убийства козы, Дорси ответил, что это был электрошоковый пистолет с лазерным прицелом. После выстрела Цукерберг добил животное ножом, уточнил глава "Твиттера".

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